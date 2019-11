Perez: Mogelijk vertrek Hülkenberg triest voor Formule 1

Doordat Renault volgend jaar Mercedes-ontwikkelingscoureur Esteban Ocon een plekje in een van de cockpits geeft, moet Nico Hülkenberg zich zorgen maken over zijn toekomst in de Formule 1. Teamgenoot Daniel Ricciardo, die dit seizoen door de Franse renstal is aangetrokken, heeft immers een contract tot en met 2020. Er zijn inmiddels bijna twee maanden verstreken sinds Ocon werd aangekondigd, maar nog altijd heeft Hülkenberg geen ander onderkomen gevonden.

De opties van de Duitse coureur zijn zeer beperkt en hij heeft niet het voordeel dat hij grote sponsoren achter zich heeft staan. Hij presteert dit seizoen weer voldoende om zijn plek in de F1 te rechtvaardigen en heeft bijna evenveel punten als zevenvoudig GP-winnaar Ricciardo, maar tot een deal met een ander team is het nog niet gekomen. Zijn beste kans is een plek bij Alfa Romeo, dat nog moet besluiten wie er naast Kimi Raikkonen plaatsneemt. Daarvoor is hij afhankelijk van hoe het verder afloopt met Ferrari-protegé Antonio Giovinazzi.

Dat vindt Racing Point-rivaal Sergio Perez spijtig. Volgens Perez behoort Hülkenberg tot de beste coureurs van het veld. "Het zou heel jammer zijn, want het laat dan zien hoe triest de Formule 1 eigenlijk is. Talent of resultaten doen er dan blijkbaar niet genoeg toe in deze sport. We zien allemaal zijn niveau. Het zou aan hem moeten zijn of hij doorgaat of niet, niemand anders. Hij is een van de beste rijders. Er zijn echter zoveel andere factoren waar een sporter of atleet geen grip op heeft."

