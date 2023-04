Perez: Moesten onszelf resetten na 'verschrikkelijke zaterdag' in Australië

Sergio Perez begint met vijftien punten achterstand op teamgenoot Max Verstappen aan de vierde race van dit Formule 1-seizoen. Het leeuwendeel daarvan heeft de Mexicaan opgelopen in Australië, waar zijn raceweekend na een schuiver in de kwalificatie in het teken stond van schadebeperking. Gevraagd of die tegenvaller nog meespeelt als hij dit weekend tweemaal mag kwalificeren, reageert de Mexicaan in Baku: "Het zit natuurlijk nog wel in mijn achterhoofd, ja. Maar we moeten onszelf resetten en weer doorgaan. We hadden die hele dag al veel specifieke problemen. Het was een verschrikkelijke zaterdag, de derde vrije training en de kwalificatie liepen allebei voor geen meter."

Volgens Perez heeft het team tijdens de break wel een vinger achter de pijnpunten gekregen. "We hebben veel van de problemen die we hadden inmiddels begrepen. Het was niet één probleem, maar het waren meerdere problemen. Met slechts één ding, was het ook makkelijk geweest om het op de dag zelf nog op te lossen. Maar het ging dus om een combinatie van factoren, waardoor het niet ging. Hopelijk zullen we dat niet nog een keer beleven, want hier in Baku wil je dat al helemaal niet meemaken." Gevraagd naar het verschil tussen de opmerkingen van Helmut Marko en Christian Horner - die allebei naar een rijdersfout wezen - en het verhaal van Perez over de techniek, vervolgt de Mexicaan: "Nou ja, dit is in ieder geval wat ik van mijn engineers heb gehoord. We zijn erg transparant in het team en dit is de feedback die ik heb gekregen. Soms komen er verschillende versies van een verhaal naar buiten, maar uiteindelijk zijn we transparant en dat is het belangrijkste."

Gebrek aan trainingstijd een risico

Op het stratencircuit van Baku hoopt Perez logischerwijs op een beter verloop van het weekend, zeker omdat er met de sprintrace extra punten te verdienen zijn. Een mooi vooruitzicht gezien de voorgaande resultaten van Perez op stratencircuits? "Ik kom hier graag en heb er goede resultaten behaald, ook al met een Force India op het podium. Dit circuit past echt bij mijn rijstijl en daardoor heb ik hier vaak net iets beter kunnen presteren dan op andere plekken. Maar goed, aan resultaten uit het verleden heb je natuurlijk niets. Het gaat er vooral om dat we morgen in de eerste vrije training het vertrouwen opbouwen en een goed gevoel krijgen. Op een stratencircuit is het namelijk cruciaal om vertrouwen in de auto te hebben en het allerbelangrijkste om te finishen. Als je finisht, levert dat door alle chaos meestal vanzelf al wel een goed resultaat op."

De eerste training die Perez noemt is zoals bekend ook meteen de enige oefensessie in het sprintformat. De winnaar van 2021 verwacht dat Red Bull in essentie een goed pakket voor het Baku City Circuit heeft, maar weet dat het gebrek aan trainingstijd een bananenschil kan zijn. "Onze topsnelheid zou normaal gesproken één van onze kwaliteiten moeten zijn op dit circuit. Het wordt overigens wel interessant om te zien wat de invloed van het nieuwe asfalt gaat zijn, of dat de boel überhaupt gaat veranderen. Doordat we maar één training hebben, moeten we in de eerste training meteen de juiste vleugelstanden kiezen. Als je de juiste hoeveelheid downforce weet te kiezen, zal dat op zondag het grote verschil maken, vooral bij het in leven houden van de banden", voorspelt de coureur uit Guadalajara.