Perez voorspelt: “Wordt moeilijk om Mercedes te verslaan”

Na de veelbesproken Grand Prix van Italië komt het Formule 1-circus aankomend weekend in actie op de Sochi Autodrom in Rusland. Een semi-stratencircuit op het Olympisch Park, waar Mercedes in het verleden oppermachtig was. De Duitse fabrikant won tot op heden alle edities die er verreden zijn. Dat biedt weinig hoop voor de concurrentie, erkent Red Bull-coureur Sergio Perez.

“Mercedes heeft sinds 2014 elke race in Sochi gewonnen dus ze zijn dit weekend de favoriet”, stelt Perez vast. “Het zal ongetwijfeld moeilijk worden om ze te verslaan, maar zoals altijd gaan we alles geven. Ik hou wel van de baan in Sochi want het is zeer technisch, snel en vloeiend. Dat maakt de kwalificatie spannend.”

De Mexicaan blikte ook nog kort terug op de race in Monza, waar hij door een tijdstraf nipt naast het podium greep: “We wisten dat het niet ons beste circuit was. Het is jammer dat we de podiumplaats verloren door de penalty, maar er zijn veel positieve punten die we mee kunnen nemen uit dat weekend. In Rusland rijden we op een heel ander circuit dus ik hoop dat we onze vorm door kunnen trekken en op vrijdag sterk uit de startblokken kunnen komen.”

