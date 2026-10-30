Formule 1 GP van Mexico

Sergio Perez mist fanforum bij F1 GP van Mexico wegens ziekte

De Cadillac-coureur wordt nog steeds verwacht deel te nemen aan de vrijdagtraining op zijn thuisrace

Ed Hardy

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 17:57

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio Perez slaat het fanforum voor de Grand Prix van Mexico van dit weekend over, maar wordt nog steeds verwacht beide vrijdagtrainingen op het Autódromo Hermanos Rodriguez af te werken.

Van de Cadillac-coureur is bevestigd dat hij zich niet lekker voelt in aanloop naar zijn thuisrace, en dat komt ook nadat teamgenoot Valtteri Bottas de mediadag van donderdag wegens ziekte oversloeg.

Bottas zou vrijdag wel gewoon op het circuit aanwezig moeten zijn, maar zijn auto wordt voor de openingsTraining aan testcoureur Colton Herta gegeven als onderdeel van de poging van de Amerikaan om een superlicentie te verkrijgen.

“Checo Perez kan vandaag helaas niet aanwezig zijn bij het fanforum op zijn thuis-Grand Prix wegens ziekte”, luidde een verklaring van Cadillac.

“Zowel hij als het team bieden hun excuses aan alle fans aan die zijn gekomen om hem te zien. Checo en het team hebben de beslissing genomen om hem vanochtend extra tijd te geven om te rusten en te herstellen, voorafgaand aan de sessies op de baan van vandaag.

“Zijn deelname aan de rest van het raceweekend, inclusief VT1 en VT2, wordt niet beïnvloed. Teamgenoot Valtteri Bottas zal alle mediaverplichtingen nakomen en vandaag zoals gepland deelnemen aan de tweede vrije training.

“We danken onze fans voor hun begrip en steun en kijken ernaar uit jullie op de baan te zien.”

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Mocht Perez niet fit genoeg zijn voor VT1, dan is het waarschijnlijk dat Bottas die sessie afwerkt en Herta de Cadillac van de Mexicaan overneemt, terwijl reservecoureur Zhou Guanyu ook in Mexico is.

Cadillac heeft dus opties, mocht geen van zijn vaste coureurs fit zijn, waarbij Zhou nog altijd wacht op zijn F1-rentree sinds hij Sauber verliet aan het einde van een teleurstellende campagne in 2024.

Dit seizoen als geheel is zwaar geweest voor de Amerikaanse formatie, die in haar debuutseizoen onderaan het kampioenschap staat met nul punten uit 18 Grands Prix en duidelijk de langzaamste is.

Maar dat heeft Perez er niet van weerhouden een contractverlenging te tekenen, zoals woensdag werd bekendgemaakt dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar zijn deal tot 2029 heeft verlengd.

Dit komt voorafgaand aan wat dit weekend zijn 300e Grand Prix-start zou moeten worden, terwijl Bottas nog niet is bevestigd voor 2027.

De openingsTraining staat gepland om 12.30 uur lokale tijd te beginnen, met VT2 drieënhalf uur later.

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- Het Motorsport.com-team

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