Grote problemen Red Bull tijdens VT2 F1 Singapore: Ook Perez mist balans Net als Max Verstappen is ook Red Bull-teamgenoot Sergio Perez niet te spreken over de balans van de auto in de straten van Singapore. De Mexicaan vertelt aan zijn engineer dat hij het gevoel heeft dat wanneer hij probeert in te sturen de auto niet goed reageert en de man uit Guadalajara krijg het gevoel dat er gecrasht gaat worden. Het past in het weekend van Red Bull zover, want het gaat absoluut niet op rolletjes