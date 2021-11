De Grand Prix van Mexico werd de derde race op rij waarin Red Bull Racing met twee coureurs op het podium eindigde. Max Verstappen pakte op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn negende overwinning van het seizoen en breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit tot negentien punten. Teamgenoot Sergio Perez kwam in zijn eerste thuisrace in dienst van Red Bull als derde over de finish. Door een late pitstop kon hij in de slotfase op nieuwere banden naar Lewis Hamilton toe rijden, maar de zevenvoudig wereldkampioen zou uiteindelijk niet bezwijken onder de druk van de thuisrijder en beperkte zo de schade in de titelstrijd.

Het was voor Perez zijn eerste podiumplaats tijdens een GP van Mexico, maar toch hield hij een licht bittere nasmaak aan de race over. “Het was echt heel close. Er was een ronde die heel cruciaal was om de undercut te doen. Lewis stopte natuurlijk in die ronde, dus wij kozen ervoor om het tegenovergestelde te doen en gingen lang door”, blikte Perez terug op zijn strijd met Hamilton. “Het was ook vrij lastig met het op een ronde zetten van andere auto’s. Ik denk dat we daar allemaal wat tijd hebben verloren. Het was heel close. Ik had niet echt een inhaalmogelijkheid, want inhalen is hier heel moeilijk met de sterke topsnelheid die ze hadden. Ik heb geen kans gekregen en dat is een beetje jammer, want ik denk dat we de snelheid hadden om vandaag een een-twee neer te zetten.”

Podium in eigen land "heel bijzonder"

Groot was de teleurstelling bij Perez tegelijkertijd ook niet, want hij mocht voor een volgepakt Foro Sol het podium beklimmen. Dat gaf de Mexicaan een “heel bijzonder” gevoel. “Natuurlijk wilde ik meer, want ik wilde de race winnen. Een een-twee voor het team was ook geweldig geweest, uiteindelijk zijn wij zulke competitieve personen dat we niet echt genieten als we derde worden. Vandaag is echter een van de dagen dat ik er wel van moet genieten vanwege het publiek en het zien van zoveel blije mensen. Dat gold in het bijzonder van het podium zelf, want vrijwel iedereen die vanaf de eerste dag achter mij staat, stond bij het podium. Dat was voor mij heel bijzonder.”

De snelheid van Red Bull Racing tijdens de race zag er bijzonder overtuigend uit, maar op zaterdag kreeg het team een kleine domper te verwerken. Ondanks de favorietenrol in de kwalificatie kwam de renstal niet verder dan de tweede startrij. Perez wil dat er nog eens goed gekeken wordt naar de oorzaak daarvan. “Ik was zaterdag erg teleurgesteld, want ik had het gevoel dat we met een goed momentum naar de kwalificatie gingen na een sterke derde training. Van vandaag kunnen we genieten, maar we moeten echt begrijpen wat er zaterdag verkeerd ging, want plotseling sloeg het om en was Mercedes sterker. Vandaag is belangrijk, maar er zijn nog vier races te gaan en het begint heel spannend te worden.”

F1-update: De zondag in Mexico uitgebreid besproken