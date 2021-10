Perez en Schumacher naar stewards na touché in eerste training

In een door Mercedes gedomineerde sessie moest Sergio Perez bijna twee seconden toegeven op Valtteri Bottas. Aan het eind van de vrije training kwam daar het voorval met Mick Schumacher bij. Op het lange rechte stuk tussen de bochten 11 en 12 kreeg Perez de Haas van Mick Schumacher in het vizier. De Mexicaan leek er in eerste instantie achter de rookie te blijven bij het aanremmen, totdat hij tamelijk laat alsnog de binnenkant koos. Schumacher had de Red Bull-rijder op dat moment niet meer verwacht en stuurde op de gebruikelijke manier in.

Het leidde tot contact, waarbij Schumacher buiten de baan werd gedwongen. Verdere schade of gevolgen bleven overigens uit. "Wat een idioot, hij kijkt niet eens in zijn spiegels", liet Perez na het voorval weten via de boordradio. Bij Haas is men logischerwijs een iets andere mening toegedaan en vindt men dat Perez te laat aan de binnenkant opdook. Beide kanten van het verhaal komen vanaf 13.15 uur lokale tijd, oftewel 20.15 uur in Nederland, aan bod bij de stewards.

Video: Bekijk het moment van Perez en Schumacher hieronder zelf