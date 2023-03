Na zijn tweede plaats tijdens de Grand Prix van Bahrein vond Sergio Perez zichzelf op dezelfde positie terug na afloop van de eerste vrije training in Saudi-Arabië. In die sessie moest hij alleen teamgenoot Max Verstappen voor zich dulden. In de tweede training was Verstappen opnieuw de snelste, maar vond Perez zijn naam terug op de derde plaats in de ranglijst. De Red Bull-coureur gaf drie tienden van een seconde toe op zijn teamgenoot, maar moest ook zijn meerdere erkennen in Fernando Alonso.

Op het oog leek Perez - ondanks wat klachten over onderstuur - een probleemloze vrijdag te draaien op het Jeddah Corniche Circuit. Na afloop van de tweede training liet hij echter doorschemeren dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn was. "We hebben wat geleerd over de omstandigheden, want tussen VT1 en VT2 wisselen die altijd. Het was dus belangrijk om daar goed zicht op te krijgen. Wel hadden we een mechanisch probleem met de auto", verklaarde Perez. "Hopelijk kunnen we dat voor de zaterdag oplossen en gaat dat wat meer snelheid opleveren. Dan krijgen we in ieder geval een beter idee hoe de auto ervoor staat. Het was wat inconsistent en lastig om er goed iets uit af te lezen, maar over het algemeen lijken we sterk te zijn. De tegenstand is er zoals verwacht ook."

Over de precieze aard van het probleem op de vrijdag kon Perez weinig prijsgeven. "Maar we hebben er vertrouwen in dat we het voor zaterdag kunnen oplossen", bleef de Mexicaan positief. Reden tot positiviteit is er dan ook genoeg als er een blik wordt geworpen op de snelheid van Red Bull in Jeddah. In de eerste training had Verstappen maar weinig ronden nodig om tot snelle tijden te komen en ook bij Perez leek dat relatief eenvoudig te gaan. Na het dominante optreden in Bahrein werd bij Red Bull de verwachting uitgesproken dat de concurrentie in Saudi-Arabië dichterbij zou staan. Dat verwacht Perez nog steeds na de vrijdagse actie. "Hopelijk wel", antwoordt Perez op de vraag of Verstappen dit weekend zijn grootste rivaal is. "Dat zou betekenen dat we in een zeer sterke positie zitten, maar ik verwacht dat enkele rivaliserende teams zaterdag een tandje bijschakelen."

Video: De hoogtepunten van de tweede F1-training in Jeddah