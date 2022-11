Na afloop van de race op Autodromo José Carlos Pace ontstond de nodige commotie rond Red Bull Racing. De constructeurskampioen had wereldkampioen Max Verstappen in de laatste fase van de GP van Brazilië de opdracht gegeven om zijn zesde plek af te staan aan Sergio Perez, die zodoende twee extra punten zou pakken in de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. De Nederlander gaf geen gehoor aan de teamorder en na afloop verklaarde hij dat hij daar zo zijn redenen voor had. Perez gaf aan teleurgesteld te zijn in dat besluit nadat hij als zevende over de finish kwam, waardoor hij met evenveel punten als concurrent Charles Leclerc aan de GP van Abu Dhabi gaat beginnen.

Het voorval werd direct na afloop van de race intern besproken door teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko, Verstappen en Perez, die vervolgens niet echt in wilde gaan op wat er besproken werd. "We doen dat intern binnen het team en daarna gaan we verder. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, vooral na alles wat ik heb gedaan. Maar ik weet zeker dat we allemaal volwassen zijn en dit achter ons kunnen laten als team", zegt de Mexicaan, die ook weinig kwijt wilde toen hij eraan werd herinnerd dat hij zelf zijn teamgenoot wel regelmatig de helpende hand bood. "Natuurlijk heb ik in het verleden veel voor hem gedaan, dat is geen geheim. Maar zoals gezegd is het goed om deze discussie intern te houden, zodat we als team verder kunnen."

De verhoudingen binnen Red Bull Racing leken op scherp te zijn gezet door het voorval in Brazilië, maar Perez denkt niet dat er in de toekomst vaker teamorders genegeerd gaan worden. "Absoluut, anders begrijp ik er niks meer van. In de toekomst gaat het anders zijn, niet alleen in Abu Dhabi. We zullen het teambelang altijd boven onze eigen belangen plaatsen."

Safety car kwam op verkeerd moment

Over het verloop van de Braziliaanse Grand Prix was Perez eveneens redelijk kort van stof. Na zijn zevende plek concludeerde de Mexicaan dat de safety car voor hem op het verkeerde moment kwam. "Het ging van slecht naar nog slechter. We hadden een heel goede eerste stint en ook de tweede stint ging prima, maar daarna was de laatste stint echt heel slecht. De safety car heeft onze race echt verpest doordat wij op mediums reden bij de herstart. Ik had geen grip en ik was simpelweg passagier", aldus Perez, die in Abu Dhabi dus in een rechtstreeks duel met Leclerc gaat beslissen wie tweede wordt in het WK. "Het draait erom wie voor de ander eindigt, dus het zou mooi zijn om dat voor elkaar te krijgen."

