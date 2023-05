Sergio Perez rijdt sinds 2021 naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan heeft twee keer moeten toezien hoe zijn teamgenoot wereldkampioen Formule 1 werd en de ene na de andere zege binnenhaalde. Perez heeft al meermaals duidelijk gemaakt hongerig te zijn naar de wereldtitel en dat doel is volgens Anthony Davidson haalbaar. Om dat te bereiken dient hij volgens de Brit te stoppen met aardig zijn en moet hij een voorbeeld te nemen aan Nico Rosberg. De voormalig Mercedes-coureur was in principe de tweede coureur naast Lewis Hamilton bij het Duitse merk, maar zette in 2016 alles op alles om zijn droom waar te maken. Met hard trainen en psychologische oorlogsvoering bemachtigde hij in Abu Dhabi 2016 uiteindelijk zijn eerste en enige wereldtitel. Kort na die zondag stopte hij met F1.

"Je moet als Rosberg in 2016 zijn. Ik kreeg in mijn F1-periode altijd te horen dat ik te aardig was. Ik denk persoonlijk dat dit mij ervan weerhouden heeft om een betere coureur te worden. Ik was meer een teamspeler, dat ben ik altijd al geweest", aldus Davidson bij Sky Sports. "Het is voor Sergio zaak om niet meer Mr. Nice Guy te zijn. Hij moet onder de huid van Verstappen kruipen, irritant worden. Dit is zijn kans en waarschijnlijk ook zijn enige. Hij staat na vier races zes punten achter. Hij ziet er sterk uit. Ik denk niet dat het hem dit jaar lukt als hij te aardig blijft."

Perez mist consistentie

Jenson Button, die in 2013 bij McLaren teamgenoot was van de Mexicaan, is onder de indruk van de 33-jarige coureur. De wereldkampioen van 2009 denkt dat de overwinningen in Baku voor veel extra vertrouwen hebben gezorgd. "We hebben hem nog geen enkel seizoen net zo competitief als Max gezien", zegt de Williams-adviseur. "Max moet wel de lastigste teamgenoot zijn, aangezien die gewoon gaat en het klusje klaart. Hij zit er elk weekend bovenop. Bij Checo mist consistentie. Als hij het in Miami weer flikt, wat in principe ook een stratencircuit is, dan heeft hij een goede kans om te vechten voor de titel. Ik had oprecht niet verwacht dit te zeggen. Het is goed voor de sport. Red Bull heeft een voorsprong, dus we hebben ze allebei nodig voor een gevecht. Het komt de titelstrijd ten goede."

Blake Hinsey, voormalig performance engineer van Verstappen, denkt ook dat Perez een goede kans maakt dit jaar: "Max is echter wel een moeilijke maatstaf om het tegen op te nemen", zegt hij. "Hij is een taaie teamgenoot. De enige persoon die je moet verslaan is je teamgenoot. Hopelijk zet dit [gevecht] door, want op die manier wordt het nog een beetje spannend vooraan."

