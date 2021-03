Perez looft Verstappen na pole: “Hij is extreem goed”

Verstappen was dit weekend de snelste in alle drie de vrije trainingen op het Bahrain International Circuit en volgde zijn loepzuivere hattrick in de oefensessies op met een overtuigende pole-position. De Limburger was in de slotfase van de kwalificatie bijna vier tienden sneller dan Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

“We weten allemaal van welk niveau Max is. Hij is extreem goed”, zei Perez na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Zijn weekend is tot dusver ook zeer solide geweest. Hij zet werkelijk geen voet verkeerd. Dus het is geweldig dat ik me met hem kan gaan meten.”

“Maar voordat ik dat kan gaan doen, moet ik eerst meer vertrouwd raken met de auto”, vervolgde de coureur uit Guadalajara, die zaterdag bleef steken in Q2 en straks als elfde aan de seizoensopener in Bahrein begint. “En daarna weet ik beter hoe ik ervoor sta ten opzichte van Max.”

Op de vraag van Motorsport.com Nederland in hoeverre hij moed put uit het feit dat hij over een auto beschikt die zaterdag snel genoeg was voor de pole, antwoordde hij: “Oh, dat is heel bemoedigend! Dat is enorm bemoedigend! En niet alleen voor mij, maar voor het hele team. Max heeft laten zien waartoe onze auto in staat is. Het is nu zaak om het af te maken in de race en daarin zoveel mogelijk punten te scoren voor het team.”

Verstappen helpen ‘het doel’

De hoop is dat er met Perez een coureur naast Verstappen is ingestapt die de Nederlander meer rugdekking kan geven in de races. Gezien de elfde startplek van de Mexicaan lijkt het daar tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen nog niet van te komen. Ondanks zijn startpositie hoopt de Mexicaan alsnog van waarde te kunnen zijn voor zijn teamgenoot. “Dat is wel het doel”, aldus Perez. “Om naar voren te komen en de schade beperkt te houden. We hebben een lange race voor de boeg, maar ook nog een lang seizoen.” Perez hoopt snel meer te kunnen betekenen voor het team. “Ik kan elke kilometer goed gebruiken”, zei hij verder over de wedstrijd in Bahrein, die om 17.00 uur Nederlandse tijd begint. “Ik denk dat ik veel zal leren in de race.”

Mogelijk dat de coureurs tijdens de seizoensouverture te maken krijgen met een stevige wind. Perez: “Het is op dit moment nog lastig te zeggen wat de wind gaat doen. We dachten dat de wind op zaterdag ook uit een andere richting zou komen dan het uiteindelijk deed. De wind verandert voortdurend. Ik vond het zelf vrij lastig dat de wind steeds veranderde. Het maakte het verre van rechttoe rechtaan. Ik ben echter optimistisch voor de race. Onze long runs zagen er goed uit. We zouden over een goede snelheid moeten beschikken.”

Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’.