Perez: Hamilton was in Brazilië van een andere planeet

Een week na zijn thuisrace in Mexico-Stad hoopte Sergio Perez zondag in Sao Paulo zijn vierde opeenvolgende podiumfinish te scoren. De Mexicaan kwam goed uit de startblokken en lag na de openingsronde tweede achter teamgenoot Max Verstappen, maar na 71 ronden moest hij ook nog de beide Mercedessen voor zich dulden. Een vierde plek was daarmee het resultaat, al sleepte hij met het rijden van de snelste raceronde wel nog een bonuspuntje uit het vuur.

“Ik kon ze vandaag niet te grazen nemen. Ik kon ze niet achter me houden”, sprak Perez voor de camera’s van Sky F1 over het gevecht met de beide Mercedes-coureurs. “Lewis, hij was gewoon van een andere planeet vandaag. En met Bottas had ik gewoon heel veel pech. Die virtuele safety car pakte perfect uit voor hem. Dat heeft ons het podium gekost.”

Later ging Perez in gesprek met onder andere Motorsport.com verder in op de race. De coureur uit Guadalajara denkt dat hij min of meer dezelfde snelheid had als Bottas, maar dat Hamilton vooral met zijn topsnelheid een klasse apart was: “Zijn snelheid op het rechte stuk was echt van een andere planeet. Ik keek bij het uitkomen van de bocht in mijn spiegels en toen voelde het nog veilig. Vervolgens kijk ik weer en zit hij opeens naast me. Het was echt indrukwekkend.”

Perez kwam tijdens het duel met Hamilton over de boordradio nog met het plan om Verstappen wat snelheid te laten minderen, zodat de Mexicaan kon profiteren van de DRS van zijn teamgenoot. Had hij daarmee Hamilton langer achter zich kunnen houden? “Misschien had ik hem dan een rondje langer voor kunnen blijven, maar niet veel meer dan dat. De safety car heeft ons vandaag veel gekost. Het was gewoon niet onze race vandaag.”

Verwachtingen voor Qatar

Na de race in Brazilië reist het Formule 1-circus door naar het Midden-Oosten, waar volgende week in Qatar de volgende race op het programma staat. Houdt Perez ook daar weer rekening met een sterk Mercedes? “Ze waren verrassend snel, dus we zullen zien wat we kunnen doen voor Qatar. Dat is een iets ander circuit denk ik, waar de snelheid op het rechte stuk naar verwachting een minder grote rol gaat spelen. Hopelijk kunnen we daar dus sterker voor de dag komen.” Op de vraag van Motorsport.com wat Perez verwacht van het circuit van Doha, antwoordde hij: “Volgens mij is het echt een high-downforce circuit. Heel snel, met hopelijk een niet al te lang recht stuk.”

