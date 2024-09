Pérez legt zich neer bij matig resultaat in F1-race Singapore

Na een aardige start van het Formule 1-weekend in Singapore ging het zaterdag voor Sergio Pérez helemaal fout. De Mexicaan kwalificeerde zich namelijk slechts als dertiende. In de race herstelde de Red Bull-coureur nog aardig met een tiende plek, maar daar is hij absoluut niet tevreden mee.

"Ik had het idee dat onze eerste ronde best goed was, maar helaas konden we dat niet omzetten [in een goed resultaat]", laat een balende Pérez na afloop tegenover onder andere Motorsport.com weten. "Jammer genoeg plaatste Carlos Sainz nog een undercut op ons. Als ik zie hoe lastig het hier inhalen is, heb ik het idee dat we verder naar voren hadden moeten eindigen." Daarmee stelt Pérez dus duidelijk dat inhalen erg lastig was. De man uit Guadalajara ondervond dat zelf, want rondenlang zat hij vast achter concurrenten. "Het was een ramp om de hele middag achter Nico [Hülkenberg] te zitten. Het was een heel pijnlijke middag."

Wel was duidelijk dat Pérez in de race zich een stuk comfortabeler voelde dan in de kwalificatie. Dat wordt beaamd door de rijder. "Ik denk dat we de balans wat beter hadden. Het is denk ik vooral zonde dat we zo ver van onze normale positie [op de grid] stonden", verklaart de 34-jarige coureur. "Ik denk dat we nu achteraf weten wat er mis is gegaan en hopelijk zorgt dat ervoor dat we in Austin sterker zijn. Daar kunnen we laten zien wat de echte pace is van de auto, want op normale circuits is onze auto sterker."

Even gedacht aan snelste ronde

In de slotfase van de race werd Daniel Ricciardo door zusterteam RB binnengehaald om de snelste ronde te pakken. Daarmee ging het punt wat daar bij hoort niet naar Lando Norris. De Brit is de grote titelconcurrent van Max Verstappen en het kan wel eens een duur punt zijn die Norris nu misloopt. Pérez erkent dat ze ook overwogen om hem naar binnen te halen en de snelste ronde te laten pakken. "Ik denk dat we daar wel over gediscussieerd hebben", legt hij uit, maar nadat Ricciardo het snelste rondje pakte, hoefde dat niet meer. "We besloten toen het zo te laten. We hebben er wel over nagedacht."