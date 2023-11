Perez legt uit waarom F1-test voor hem belangrijker was dan voor Verstappen

Sergio Perez heeft dinsdag nog eenmaal een volledige dag in de RB19 afgewerkt. Waar Max Verstappen afwezig was, namen Perez en Jake Dennis de honneurs waar voor het kampioensteam uit Milton Keynes. Verstappen liet donderdag in gesprek met de Nederlandse pers al weten niet veel trek meer in het toetje van dit Formule 1-seizoen te hebben. Op de vraag van deze website of hij de bandentest nog zou meepakken, reageerde hij met een lach: "Nee, gelukkig niet!" Zoals in dit artikel al is uitgelegd heeft de wereldkampioen ook niet veel gemist. Zo waren er geen testitems richting 2024 op de auto's te vinden en gebruikte de Formule 1 nog gewoon dezelfde banden, nadat een verbod op bandenwarmers van tafel was geveegd door de teams.

Het maakt dat er voor Verstappen niet veel meer te halen viel op het Yas Marina Circuit. Voor Perez lag dat naar eigen zeggen anders. "Zo'n testdag is voor mij heel belangrijk. Wij hebben natuurlijk wat meer huiswerk in de winter en ook zeker richting volgend jaar, waardoor het belangrijk is om zo'n dag mee te pakken. Coureurs kijken toch altijd een beetje met tegenzin naar deze testdagen, maar uiteindelijk leer je er wel enorm veel van. Het is de moeite en energie absoluut waard geweest, vooral omdat alles meteen na een raceweekend nog vers in het geheugen zit. Het is ook nuttig geweest voor mijn feedback naar de engineers, zeker met de winter voor de boeg."

Perez hoopt zich aankomend seizoen comfortabeler in de auto te voelen. Het is met de 2023-bolide, hoe goed die ook was, niet altijd het geval geweest. "De auto is heel dominant geweest voor Red Bull, maar moeilijker voor mij. Ik voelde me er minder comfortabel in dan Max. Ik weet vrij zeker dat we volgend jaar weer een goede auto hebben, al hoop ik dat de balans aan mijn kant dan beter is." De Mexicaan put goede moed uit de simulatordagen die hij voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin heeft afgewerkt. Het is volgens hem een doorbraak geweest, al had die eigenlijk eerder moeten komen. "Dan had mijn seizoen in ieder geval anders kunnen zijn", is Perez van mening. "Maar ja, tegenwoordig heb je bijna geen testmogelijkheden meer. En zelfs tijdens die testdagen ben je nog heel beperkt in wat je mag doen qua onderdelen, rijtijd en de banden."

Desondanks probeert de zesvoudig Grand Prix-winnaar het positief te bekijken en wil hij vooral de geleerde lessen meenemen naar het laatste jaar van zijn huidige Red Bull-contract. "In bepaald opzicht ben ik best dankbaar voor de moeilijkheden die ik dit jaar allemaal heb meegemaakt", laat hij in de paddock aan onder meer Motorsport.com weten. "Die moeilijke momenten hebben me namelijk veel geleerd over de auto en over de filosofie binnen Red Bull. Ik begrijp het achterliggende concept nu veel beter dan begin dit jaar en hoop daar volgend jaar de vruchten van te plukken."

