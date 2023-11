Horner verklaart 'kangoeroe'-boordradio Verstappen, Perez baalt als een stekker

Sergio Perez moet de hoofdrace in Brazilië zondag als negende aanvangen. Een week nadat zijn thuisrace slechts enkele honderden meters duurde, zinde de Mexicaan op revanche. Vrijdag kreeg hij meteen een kwalificatie voorgeschoteld om zijn gram te halen, maar het einde daarvan is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Perez was met de regen op komst later op de baan te vinden dan zijn Nederlandse teamgenoot en moest daar uiteindelijk een prijs voor betalen.

Terwijl Max Verstappen als eerste een rondetijd noteerde en met pole aan de haal is gegaan, zag Perez juist gele vlaggen gezwaaid worden in bocht 12. Net voor hem was Oscar Piastri immers van de baan geschoten. Perez moest van het gas en zag zijn enige poging in duigen vallen. "Vandaag hebben we gewoon ongelooflijk veel pech gehad", begint de nummer twee uit het WK zijn terugblik. "Ik had gewoon op de eerste startrij moeten staan. Mijn ronde was erg goed, ik zat heel dicht op Max. Maar ja, toen vond ik Piastri op mijn weg in de laatste bocht en moest ik de ronde afbreken... Daardoor sta ik nu nergens. Het is jammer, aangezien er vandaag veel meer in had gezeten."

Horner verklaart 'kangoeroe'-boordradio Verstappen

Het verhaal van Perez onderstreept andermaal hoe belangrijk timing is op dergelijke momenten, hetgeen vorig jaar in Brazilië ook al te zien was aan de verrassende pole van Haas-coureur Kevin Magnussen. Teambaas Christian Horner concludeert dan ook dat het kwartje met één van zijn coureurs de goede kant op is gevallen en voor de ander niet. "We hadden wel verwacht dat de regen nog tijdens de kwalificatie zou vallen, maar niet dat de bui zo heftig zou zijn. Het was goed om die ronde [met Max] meteen te noteren, Checo had vooral pech met de gele vlaggen voor Piastri. Maar goed, dat is één van de dingen die gewoon kunnen gebeuren in deze omstandigheden."

Met Verstappen heeft Horner zondag in ieder geval één auto helemaal vooraan staan, al beklaagde de wereldkampioen zich nog wel over een auto die over de hobbels en kerbs in de rondte sprong als een kangoeroe. "Maar gelukkig wel een hele snelle kangoeroe!", lacht Horner. "Hij verloor steeds wat tijd bij het aanremmen voor bocht 1 en met weinig brandstof aan boord was hij niet echt blij met het gevoel. Ze hebben nog wat dingen met de rembalans aangepast en daarna was het volgens mij wel beter."

De hamvraag luidt nu vooral hoe de race pace van beide Red Bulls op zondag gaat zijn. Dat was vorig jaar het pijnpunt, al hebben Horner en zijn mannen daar vrijdag de gehele eerste (en ook meteen enige) training voor gebruikt. "De race is hier altijd behoorlijk close, dus we kunnen niets voor kennisgeving aannemen. Ik hoop in ieder geval dat het zondag beter weer wordt dan dit, anders kunnen we beter met boten gaan racen..."

Video: Het einde van de F1-kwalificatie in Brazilië