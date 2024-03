Pérez hoopt op kortere F1-kalender: "Zag veel zombies in Abu Dhabi"

Na de afgelopen drie seizoenen elk jaar 22 Grands Prix te hebben afgewerkt, begint de Formule 1 in 2024 aan het langste seizoen in de historie van het kampioenschap. Maar liefst 24 raceweekenden staan er in het 75ste seizoen van de koningsklasse op de planning. Dat belooft op voorhand een forse uitdaging te worden voor alle medewerkers van de teams en coureurs, denkt Sergio Pérez. De coureur van Red Bull Racing zag eind 2023 met eigen ogen hoe 22 raceweekenden al een grote impact hebben op iedereen die in F1 werkzaam is.

Op de vraag of 24 Grands Prix het maximale aantal is, antwoordt de Mexicaan aan de vooravond van de eerste race in Bahrein: "Ja. Ik denk niet alleen voor de coureurs, maar voor alle betrokkenen bij de sport. De hoeveelheid races en weekenden is denk ik gewoon te veel." Hij benadrukt dat de coureurs buiten de wedstrijden om ook regelmatig in de simulator stappen en sponsorverplichtingen hebben. "Het vreet energie. Maar geldt niet alleen voor de coureurs, ook voor de monteurs. Zij komen op dinsdag al aan en doen dit weekend na weekend. Het is gewoon te veel. Het is denk ik belangrijk om te proberen 24 races als limiet te houden en misschien zelfs omlaag te gaan. Laten we zien hoe het jaar verloopt. Ik herinner me nog dat ik in Abu Dhabi veel zombies zag rondlopen, nadat we vanuit Las Vegas daarnaartoe waren gereisd."

De overvolle kalender is iets wat de coureurs al langer dwarszit en dus worden er pogingen gedaan om de kwestie aan te kaarten bij het management van de Formule 1. "Ja, dat proberen we. Het is een lang proces, maar we proberen eigenlijk gewoon enkele punten duidelijk te maken", legt Pérez uit. De zesvoudig Grand Prix-winnaar benadrukt nogmaals dat dit vooral ook in het belang van de monteurs en engineers is. "Ze reizen de hele wereld over, doen dat weekend na weekend en ze brengen veel tijd door in het vliegtuig. Ik denk dus dat dit iets is waar naar gekeken moet worden. Dit is het eerste jaar met 24 races, maar we hebben vorig jaar al gezien hoe men eraan toe was in Abu Dhabi. Laten we kijken wat er gebeurt."