VIDEO: Pérez komt niet in de buurt bij toptijden in VT2 F1 Spanje

Voor Sergio Pérez is de Grand Prix van Spanje enorm belangrijk. De Mexicaanse Formule 1-coureur heeft een dramatische reeks achter zich en hoopt in Barcelona die tendens te doorbreken. Op vrijdag ziet het er echter niet heel best uit. In VT2 komt hij acht tienden te kort op de snelste man Lewis Hamilton en het gat naar teamgenoot Max Verstappen is bijna zes tienden. Pérez moet hopen dat het beter gaat op zaterdag, anders gaat het weer een weekend worden die hij snel zou willen vergeten.