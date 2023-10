Perez koel na P4 Ricciardo: “Wel geweldige ronde van hem”

Voor eigen publiek op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad had Sergio Perez een prima kwalificatie wat betreft het onderlinge verschil met zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan kwalificeerde zich als vijfde, op 0,160 seconde van zijn Nederlandse collega (derde). Minder leuk voor Perez is dat uitgerekend Daniel Ricciardo tussen de beide Red Bulls mag plaatsnemen op de grid. De Australiër imponeerde in de AlphaTauri met de vierde tijd.

Perez heeft een doorlopend contract bij Red Bull en hoeft zich volgens het team geen zorgen te maken over zijn zitje voor 2024. Toch doen er geruchten de ronde dat hij komende winter mogelijk plaats moet maken voor Ricciardo. De kwalificatie in Mexico is een verdere voedingsbodem voor die verhalen. Perez laat zich er niet door afleiden. “Daniel heeft natuurlijk echt een geweldige ronde gereden, maar hij is denk ik niet de enige die mijn stoeltje wil”, aldus Perez. “Er zijn veel meer coureurs die het zitje willen hebben. Dat is geweldig. Als dat is wat ze verdienen, dan ben ik blij voor hen.”

De snelheid van AlphaTauri in Mexico komt als een verrassing voor Perez. “Hetzelfde geldt voor Ferrari”, doelt hij op het feit dat Charles Leclerc en Carlos Sainz de Scuderia op de voorste startrij hebben gezet. “Het is wat het is. We hebben waarschijnlijk onnodig een set banden verloren. Dat weet je uiteraard pas achteraf, maar het heeft onze progressie in Q3 denk ik wel pijn gedaan. Als je het hebt over verschillen van één tot twee tienden, dan had het er heel anders kunnen uitzien. Maar het is wat het is.”

Perez ziet wel een stijgende lijn bij zichzelf. “In Austin hebben we al progressie geboekt en dat doen we hier ook. Ik denk dat we op een goed niveau zitten met de auto”, aldus Perez. “Ik ga niet heel veel details prijsgeven, maar in een aantal weekenden zijn we zeker de verkeerde kant opgegaan met de afstelling. We hebben ons echter gereset en ik denk dat het er nu beter voor ons uitziet.”

F1-update: Onze terugblik op de kwalificatie in Mexico