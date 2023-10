Perez ziet kleine marges: “Eén tiende maakt veel verschil”

Sergio Perez redde het vrijdag in het tweede segment van de kwalificatie op het Circuit of the Americas met een marge van slechts 0,018 seconde ten opzichte van Yuki Tsunoda om Q3 te halen. In het laatste kwalificatiedeel was de Red Bull-coureur goed voor de negende positie, op 0,450 seconde van polesitter Charles Leclerc. Perez gaf een kleine tiende van een seconde toe op zijn teamgenoot Max Verstappen, die zijn snelste rondetijd verloor wegens het overschrijden van de track limits en daardoor terugviel naar P6.

Na de kwalificatie verklaarde Perez moeite te hebben met de afstelling van de Red Bull RB19. “Het was geen eenvoudige sessie”, zei hij. “Van lage naar hoge snelheden was ik aan het worstelen met de balans, met name bij lage snelheden. Na de training hebben we veranderingen doorgevoerd, maar die hebben ons niet zoveel geholpen.” Dat de coureurs in Austin slechts één vrije training hebben, heeft Perez naar eigen zeggen niet geholpen. “Dat is helaas de situatie in sprintweekenden, maar dat hoort ook bij de uitdaging.”

Toch houdt Perez de moed erin voor zaterdag, wanneer de sprint shootout en sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staan. “De marges in de kwalificatie waren zo klein: één tiende van een seconde had al zoveel verschil gemaakt”, aldus Perez. “Wij zitten helaas aan de verkeerde kant, maar hopelijk hebben we zaterdag een betere sprint shootout en kunnen we wat punten pakken. We zullen zien wat we kunnen doen. Ook qua wind: die verandert volgens onze verwachtingen ook veel.”

Perez verdedigt in de VS de tweede plek in de WK-stand, met een voorsprong van dertig punten op Lewis Hamilton. Zijn naaste belager had een goede kwalificatie: Hamilton start zondag als derde, achter Leclerc en Lando Norris.

