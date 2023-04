Doordat de rode vlag maar liefst drie keer gevlagd werd, duurde de race in Melbourne een heel stuk langer dan van tevoren werd verwacht. De eerste rode vlag werd veroorzaakt door een eenzijdige crash van Alexander Albon, waardoor veel grind en onderdelen op de baan lagen. In het slot van de race werd een tweede rode vlag gegeven doordat onderdelen van Kevin Magnussen’s auto verspreid over het circuit lagen. De derde rode vlag – wat een record voor een F1-race is – werd gezwaaid door een uiterst chaotische herstart.

Red Bull-coureur Sergio Perez leek één van de gedupeerden te zijn bij laatstgenoemde herstart. Hoewel de Mexicaan zijn auto intact hield, werd hij tot buiten de punten geduwd, doordat hij over het gras moest om een aanvaring met Pierre Gasly te vermijden. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar werd door nóg een rode vlag echter weer teruggezet naar de vijfde plaats, zijn uiteindelijke finishpositie. Perez klaagt naderhand over de laaghangende zon in Australië. “Je kon niks zien richting bocht één. Het was erg gevaarlijk”, reflecteert hij op de laatste staande start. “Enerzijds waren de banden nog koud, maar daarnaast hadden we dus last van het erg slechte zicht. We kunnen in die condities niet meer rijden. Ooit gaat hier een grote crash uit voortkomen. De laatste dertig rondes waren we gewoon passagier, je zag werkelijk niks.”

De Mexicaan startte de wedstrijd vanuit de pits nadat hij in Q1 in de grindbak terecht was gekomen. Gevraagd of P5 daardoor goede schadebeperking voor hem was, antwoordt hij: “Dit was het maximale wat ik kon doen vandaag. Ik had nog veel meer risico moeten nemen als ik nog verder naar voren had willen staan.” De strategie van Perez werd belemmerd door een vroege rode vlag, waardoor de concurrentie een gratis stop kon doen. “Daardoor waren er op strategisch gebied niet veel mogelijkheden", aldus de Mexicaan.

Remproblemen verholpen?

Red Bull had voor de race aan de auto van Perez gesleuteld om het probleem dat zich tijdens de kwalificatie voordeed te verhelpen. Teambaas Christian Horner bevestigt dat men het heeft verholpen, maar bagatelliseert de impact dat het had op zaterdag. “We hebben een paar componenten vervangen”, antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com. “Zo te horen hebben we er tijdens de race geen last meer van gehad, dus dat is goed nieuws. Perez pushte hard tijdens de eerste ronde van zijn kwalificatie. Hij remde hard en laat in bocht drie. Iets zat niet helemaal goed, maar dat komt vaker voor met deze auto’s.” Gevraagd naar de problemen met de rembalans, antwoordt de Brit: “Dat is iets dat de coureurs in de auto regelen. Ik denk dat we een beetje engine running hadden toen we op P3 reden, maar tijdens de kwalificatie zagen we geen abnormale waardes hiervan.”