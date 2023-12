Verstappen over bijnaam Perez: "Motivatie om te laten zien dat het niet zo is"

Het Formule 1-seizoen 2023 is uitgedraaid op een zeer dominante vertoning van Max Verstappen, al wist teamgenoot Sergio Perez het tot de Grand Prix van Miami aardig bij te benen. De Mexicaan won in Saudi-Arabië en in Baku, waar hij ook de sprintrace op zijn naam schreef. Het betekende dat de term 'king of the streets' meer dan eens uit de kast is gehaald om Perez te omschrijven als een specialist op stratencircuits.

Als Verstappen tijdens het eindejaarsinterview van Viaplay wordt gevraagd naar de bijnaam van Perez en hoe hij daar eigenlijk naar kijkt, luidt de reactie: "Het maakt me alleen nog maar gemotiveerder om te laten zien dat het niet zo is. Dat is eigenlijk de verkeerde motivatie voor andere mensen, maar het is niet zo dat ik daar bang van word." Verder is de wereldkampioen er niet bovenmatig mee bezig en kent hij de achtergrond. "Bepaalde media, bijvoorbeeld uit Mexico of Spaanstalige media, hypen dat natuurlijk. Mensen hopen natuurlijk sowieso op een titelgevecht."

Het is een understatement van jewelste om te stellen dat zo'n titelgevecht er in 2023 niet is gekomen. Verstappen heeft vanaf de Grand Prix van Miami tien overwinningen op rij gepakt en de concurrentie achterstand gezet. "Maar ik weet ook dat we aan het begin van het seizoen nooit echt de circuits krijgen die perfect bij mij passen. Die banen komen later in het jaar pas, de snellere circuits met veel snelle bochten." Het maakt dat de drievoudig wereldkampioen zich in de eerste maanden van het seizoen niet druk heeft gemaakt over een eventuele titelstrijd. "Ik maakte me op dat moment helemaal geen zorgen. Het ging er gewoon om dat we bepaalde details nog iets beter aan elkaar moesten knopen. Uiteindelijk is dat na Baku wel redelijk gelukt", zegt hij met veel gevoel voor understatement.

Verstappen begrijpt overigens wel volledig dat Perez zijn titelaspiraties in de eerste raceweekenden ook hardop naar voren heeft gebracht. "Je mag er zelf zeker in geloven. Alleen uiteindelijk zijn er heel veel wedstrijden tijdens een seizoen. Om kampioen te kunnen worden, moet je heel constant zijn. Je kunt bijna geen fouten maken. Daar wordt een kampioenschap uiteindelijk op gewonnen."

