Perez kan om F1-titel strijden: "Maar moet intern oorlog voeren"

Na eind 2020 door Racing Point, het huidige Aston Martin, aan de kant te zijn gezet, werd Sergio Perez voor 2021 opgepikt door Red Bull Racing, dat hem als de ideale teamgenoot van Max Verstappen zag. Niet alleen omdat hij over zeer veel ervaring beschikt, hij verkeerde op dat moment ook nog eens in de vorm van zijn leven, getuige een overwinning in de Grand Prix van Sakhir en een tweede plek op Istanbul Park. Perez moest Verstappen de ruggensteun geven die de Limburger eerder niet van Alexander Albon en Pierre Gasly kreeg.

Perez kende een moeizame start bij het team uit Milton Keynes, maar toonde zijn waarde door de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen nadat Verstappen was uitgevallen. De Mexicaan kwam echter met name in de kwalificaties nog tekort, waardoor hij in de races niet altijd de strategische rol kon vervullen die voor hem was bedacht. Het werd een seizoen met pieken en dalen voor de coureur uit Guadalajara, die zich tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi wel de ultieme teamplayer toonde toen hij de kans kreeg om Verstappen een handje te helpen door Lewis Hamilton op te houden. Kort voor de zomerstop werd bekend dat Red Bull het contract van Perez had verlengd, waardoor hij ook in 2022 de teamgenoot is van Verstappen. Dit jaar hoopt de Mexicaan ook voor het kampioenschap mee te vechten.

Op en neer

“Het is een moeilijk eerste jaar geweest voor Checo”, weet de Mexicaanse F1-journalist Luis Ramirez, die werkzaam is voor Motorsport.com en Fox Sports. “Het ging in het begin op en neer. Er waren fantastische resultaten zoals de overwinning in Baku en het podium in Frankrijk, maar daarna was er een reeks van zes mindere races die voorkwam dat hij hoger in het kampioenschap is geëindigd.” Perez werd uiteindelijk achter Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vierde in het klassement. Dat de start van het seizoen minder zou verlopen, was echter voorzien. “Dat was iets wat Perez zelf ook wel had verwacht, aangezien hij naar een nieuw team overstapte na vele jaren voor een team te hebben gereden dat hem perfect begreep. Uiteindelijk heeft Sergio echter aan de verwachtingen van Red Bull voldaan door een betrouwbare coureur te zijn die Max van dienst kon zijn. In dat opzicht is Checo’s ervaring met werken onder druk een bepalende factor geweest.”

De derde plaats die Perez in zijn thuisrace behaalde, maakte van hem een ware volksheld. Ramirez: “Dit was een historisch moment, want nog niet eerder had een lokale coureur het podium gehaald op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Voordat dit gebeurde, was Checo al heel populair in Mexico, maar door dit podiumresultaat is zijn populariteit alleen nog maar verder toegenomen. Mensen die nooit geïnteresseerd waren in autosport, begonnen ineens ook naar de races te kijken.”

Bewonderenswaardig

De 32-jarige coureur reed zich echter nog het meest in de kijker tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi door een tijdlang Lewis Hamilton achter zich te houden. Over hoe er in Mexico naar dat moment werd gekeken, vertelt Ramirez: “Wat Checo daar deed, was fenomenaal en erg bewonderenswaardig. De Mexicanen die de Formule 1 volgen wisten echter dat het Perez zijn rol was om Verstappen te helpen in die race. Bovendien was het niet voor het eerst dat Perez zich zo verdedigde ten opzichte van Hamilton. We hebben dat duel verschillende keren op het scherm voorbij zien komen gedurende het seizoen 2021. Het toonde aan wat Perez al zo vaak had gezegd: dat hij het met een competitieve auto op kon nemen tegen de grote jongens. Hoewel zijn resultaten in het begin niet optimaal waren omdat hij nog moest wennen, plaatste hij zichzelf met zijn defensieve rijden ten opzichte van Hamilton op een ander niveau.”

Een deel van de Mexicaanse fans was - en is nog steeds - van mening dat Perez zich niet met het titelgevecht had moeten bemoeien. Ramirez: “Er waren er bij die voor Verstappen waren, maar er was ook een deel dat Hamilton graag had zien winnen en tot op de dag van vandaag de mening is toegedaan dat Perez zich niet met dat gevecht had moeten mengen, al zien ook zij in dat Perez een geweldige prestatie heeft neergezet.” Volgens Ramirez heeft de juiste coureur het kampioenschap gewonnen. “In mijn ogen was Verstappen degene die het verdiende om te winnen. Hij had de meeste overwinningen en de meeste podiumplaatsen, maar het ongeluk op Silverstone en het startincident in Hongarije moeten ook niet worden vergeten. Sommigen lijken voorbij te gaan aan die momenten en alleen te kijken naar hoe Max het deed tijdens de race in Abu Dhabi, terwijl Mercedes hem eerder in het seizoen punten heeft afgenomen.”

Perez titelkandidaat in 2022?

Komend seizoen hoopt Perez nog competitiever voor de dag te komen en zelf een gooi te kunnen doen naar de titel. De introductie van een compleet nieuwe auto zou hem daarbij kunnen helpen, aangezien iedereen hierdoor weer min of meer vanaf nul begint. Ramirez is optimistisch: “Nu hij een jaar achter de rug heeft bij Red Bull, weet hij hoe hij het beste uit het team kan halen. Maar 2022 is een jaar met veel veranderingen. Van de nieuwe regels voor de auto tot het bevriezen van de ontwikkeling van de power units, en van een kalender met nieuwe 23 races tot een nieuwe brandstof. Als Red Bull vooraan blijft meedoen, dan heeft Perez de tools, de honger en het talent om een titelkandidaat te kunnen zijn. Dus ik denk dat hij wel kansen heeft.”

“Maar hij zal intern dan wel een oorlog moeten uitvechten”, vervolgt Ramirez. “Want nu Max kampioen is, legt hij binnen het team nog meer gewicht in de schaal, en we weten dat er bij Red Bull sprake is van een eerste en een tweede coureur. Perez zal moeten vechten om die interne pikorde te veranderen. Maar als Checo in de afgelopen jaar één ding laten zien heeft in de Formule 1, is het wel dat hij nooit opgeeft. En dat is ook de reden waarom hij voor Red Bull rijdt.”