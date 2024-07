Pérez na inhaalrace F1 Hongarije: "Had snelheid voor podium"

Te midden van alle tumult vooraan in het veld reed Sergio Pérez zich knap terug van de zestiende naar de zevende plek in de Grand Prix van Hongarije. Het was een kwestie van schadebeperking voor de Red Bull-coureur, die zaterdag nog juist schade reed in Q1. "Het was zoals verwacht heel lastig met deze omstandigheden op deze baan", blikt Pérez terug op zijn race. "De eerste stint op de harde band was een nachtmerrie", aldus de Mexicaan, die toen achter George Russell en Logan Sargeant kwam te zitten. "We hadden geen grip en ik zat achter George. Hij haalde me in en ik ging wijd in bocht 2. Het was gewoon een nachtmerrie. Gelukkig begonnen de pitstops toen en konden we weer wat bijhalen, maar die eerste stint was heel lastig."

Die tweede en derde stints verliepen een stuk beter voor Pérez, die opmerkt dat hij een 'goed tempo' had en door een undercut Russell kon inhalen. "We eindigden op het maximaal haalbare wat we konden bereiken en dat maximale was de zevende plaats." Voor de teamgenoot van Max Verstappen was deze zevende plaats een mooie opsteker na een periode van stevige kritiek over zijn prestaties. Het is uiteraard nog niet helemaal zoals gewenst, maar Pérez ziet genoeg lichtpunten dit weekend. "We hadden een heel sterke vrijdag en een sterke race wat betreft racetempo. De snelheid is er, dat is het positieve. De rest zal vanzelf wel goed komen. Het is een kwestie van tijd. Het belangrijkste is dat de snelheid er is en ik hoop echt dat ik in België weer kan strijden om het podium."

Over het algemeen houdt Pérez daarom ook een goed gevoel over aan de Grand Prix van Hongarije. Hij baalt uiteraard van de kostbare crash in het eerste kwalificatiesegment, maar over zijn snelheid was hij te spreken. "Het was positief qua tempo, maar mijn fout van gisteren was heel negatief. Maar [ik moet het] hoofd koel houden, het seizoen is nog lang en het belangrijkste is dat de snelheid er is." Gevraagd of hij met die snelheid voor een podium had kunnen gaan als zijn kwalificatie vlekkeloos was verlopen, antwoordt hij: "Ja, ik denk dat we daar vandaag de snelheid voor hadden."

Zoeken naar balans

De druk op Pérez nam de afgelopen tijd alleen maar toe door tegenvallende resultaten. De crash in de kwalificatie hielp niet, maar de coureur wil er niet te lang bij stil blijven staan. "Ik denk dat we op het verkeerde moment aan het pushen waren, maar het had iedereen kunnen overkomen. De baan werd gewoon wat natter in bocht 8. Andere coureurs hadden een vergelijkbaar probleem, maar in mindere mate. Maar ik leer van die fouten, die iedereen kunnen overkomen."

Dit weekend was een belangrijke voor Red Bull, aangezien het een flink updatepakket had meegenomen in de zoektocht naar meer performance nu McLaren de overhand lijkt te hebben. Pérez kreeg niet alle updates, maar was gematigd positief over wat hij wel aan nieuwe onderdelen op de auto had. "We moeten er nauwkeurig naar kijken. Het gaat de goede kant op qua balans, al hebben we ook nog steeds moeite met die balans. Het draait om meer dan upgrades: het draait erom dat je een goede balans in de auto kunt vinden. Dat is wat we de komende weekenden nodig hebben", besluit Pérez.