Perez zegt dat ommekeer elk moment kan komen: "Laatste stukje nog"

De verwachtingen van Sergio Perez waren dit jaar hooggespannen. Nadat Pierre Gasly en Alexander Albon er niet in waren geslaagd om hun draai te vinden bij Red Bull Racing, hoopte het team uit Milton Keynes met de Mexicaan een coureur in huis te halen die solide kon presteren naast Max Verstappen. De coureur uit Guadalajara boekte in Azerbeidzjan zijn eerste overwinning voor de Brits-Oostenrijkse formatie, nadat zijn Nederlandse teamgenoot was uitgevallen door een klapband, en pakte een race later in Frankrijk opnieuw een podiumplaats.

De laatste zes races verlopen echter weer wat stroever bij Perez. Hij finishte er maar drie in de punten, waarbij een vijfde plek in de Italiaanse Grand Prix zijn beste resultaat was. Zodoende scoorde hij maar zestien punten sinds het weekend op Silverstone, evenveel als Williams-coureur George Russell. De tegenvallende score heeft ertoe geleid dat Red Bull in het kampioenschap nu 33 punten achter staat op Mercedes, nadat het eerder dit seizoen nog eerste stond in het klassement.

Perez laat de moed echter niet zakken. “Nee, zeker niet”, laat hij weten op de vraag of hij uitkijkt naar het moment dat het Formule 1-seizoen 2021 ten einde is en de aandacht op 2022 kan worden gericht. “Er is dit jaar nog steeds een lange weg te gaan. Ik heb eerder in deze situatie gezeten en kan de dingen weer ten goede keren, daar twijfel ik niet aan. We hebben nog genoeg races voor de boeg en elk weekend is een kans om het tij te keren, dus nee, ik kijk op de eerste plaats uit naar het vervolg van dit seizoen. We zijn ook nog in een hevig gevecht verwikkeld om de constructeurstitel. Het kan daarin nog beide kanten op.”

Ondanks dat de resultaten recentelijk niet geweldig zijn geweest, is er volgens Perez wel degelijk sprake van progressie. “Voor mijn gevoel heb ik mijn snelheid gedurende de afgelopen paar weekenden behoorlijk weten te verbeteren”, meent Perez, die achter Valtteri Bottas en Lando Norris vijfde staat in het kampioenschap. “We moeten er alleen voor zorgen dat we dat laatste stukje nog voor elkaar krijgen om tot goede resultaten te kunnen komen. We zijn daar eerder in geslaagd en ik weet zeker dat het ons opnieuw zal lukken. Ik heb het volste vertrouwen in het team.”