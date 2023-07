Perez houdt de moed erin na crash in eerste training GP Hongarije

De druk staat er vol op bij Sergio Perez na een reeks tegenvallende kwalificaties - in Engeland slaagde hij er voor het vijfde weekend op rij niet in om Q3 te halen ondanks dat hij in de snelste auto van het veld zit. En de druk werd vorige week nog verder opgevoerd met het nieuws dat Daniel Ricciardo vanaf Hongarije Nyck de Vries vervangt bij AlphaTauri. De Australiër heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Red Bull Racing en vormt daarmee een directe bedreiging voor Perez’ toekomst bij het team uit Milton Keynes.

Het weekend in Hongarije kon echter niet slechter beginnen voor Perez. Tijdens zijn eerste vliegende ronde van de dag kwam hij bij het naderen van de vijfde bocht met zijn linkerwielen op het gras, waarop hij de controle over zijn RB19 verloor en in de bandenstapels crashte. Doordat het vervolgens begon te regenen bleef de verloren baantijd ten opzichte van de concurrentie beperkt, maar hij zadelde zijn team wel met een hoop werk én een flinke kostenpost op, doordat de auto, die nota bene dit weekend van een grote update is voorzien, behoorlijk wat schade opliep aan de voorzijde. Dat de Red Bull na de crash omhoog werd getakeld, verschafte de concurrentie bovendien een goede blik op de vloer, een cruciaal onderdeel van de auto sinds er weer met ground effect gereden wordt in de Formule 1.

“Het was gewoon een fout van mijn kant”, steekt Perez na afloop van de tweede training de hand in eigen boezem. “Maar de jongens hebben geweldig werk verricht door de auto weer op te lappen, zodat we in de tweede training wel wat ronden hebben kunnen rijden. Ik denk dat we goede data hebben om mee aan de slag te kunnen gaan.”

Perez deed in de tweede training zijn korte run, die hem dus naar P18 bracht in de tijdenlijst, op de medium band. De Mexicaan wekt de suggestie dat dit altijd al het plan was vanwege de nieuwe opzet van de kwalificatie, waarbij er in Q1 met de harde band gereden wordt, in Q2 met de medium band en in Q3 met de soft. “Met de nieuwe opzet ten aanzien van de banden is het erg belangrijk om een goede balans op alle compounds te hebben, aangezien we ze alle drie zullen gaan gebruiken in de kwalificatie. We hebben hiervoor goede informatie verzameld, ook over de medium band”, aldus Perez, die onbenoemd laat dat hij eerder in de sessie een vlakke plek op zijn set zachte banden had geremd, waardoor een korte run op die band überhaupt geen optie meer was.

Naar verluidt zouden de grote upgrade die Red Bull heeft meegenomen naar Hongarije, de Brits-Oostenrijkse formatie twee tienden moeten opleveren. “Ik denk dat het te vroeg is om daar al wat over te zeggen”, antwoordt Perez op de vraag wat de updates hebben gebracht. “We zullen morgen een beter idee hebben. Maar het veld lijkt hier erg dicht bij elkaar te zitten.” Voor Perez zal het zaterdag op de eerste plaats van belang zijn dat hij zelf goed presteert, na vijf slechte kwalificatieresultaten op rij. De nummer twee in het kampioenschap houdt de moed erin: “Ik denk dat we over alles beschikken wat nodig is om een solide weekend te kunnen hebben.”

Video: Sergio Perez crasht aan het begin van de eerste training in Hongarije