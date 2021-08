Perez hongerig voor hervatting F1-seizoen in België

In zijn eerste seizoen bij Red Bull presteerde Perez tot aan de zomerstop nogal wisselvallig. Het betekende daarmee ook dat titelkandidaat Max Verstappen niet altijd de ondersteuning kreeg die Perez geacht werd te geven. In de eerste elf races van dit seizoen stond Perez slechts eenmaal op het podium: hij won de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de laatste twee wedstrijden voor de zomerstop, op Silverstone en de Hungaroring, scoorde Perez geen enkel punt. Na een periode van “fysieke en mentale reflectie” begint de 31-jarige coureur met vertrouwen aan de tweede helft van het seizoen.

“Ik ben echt hongerig”, verklaarde Perez enthousiast in een vooruitblik van Red Bull Racing op de Belgische Grand Prix. “Niet alleen voor Spa, maar ook voor de tweede helft van het seizoen als geheel. Ik voel me steeds beter in de wagen, we maken goede stappen voorwaarts en ik denk dat we de tweede helft van dit seizoen echt sterk kunnen zijn.” Het tweede deel van 2021 begint dus op Spa-Francorchamps. Om met de huidige generatie F1-wagens over het Ardenner circuit te rijden, blijft volgens Perez een speciale ervaring. “Met deze auto’s is het echt leuk, vooral omdat het een bijzonder snel circuit is. Het weer kan ook nogal bepalend zijn op Spa, vanwege de lengte van het circuit kan het voorkomen dat het op het ene punt droog is terwijl het elders regent. Dat maakt het lastig om de omstandigheden goed in te schatten.”

Red Bull Racing werkt dit weekend haar vijftigste race met motorleverancier Honda af. Een jubileum dat gevierd moet worden, gezien het naderende einde van de samenwerking. “Bij Honda is men zo enthousiast, je ziet de passie voor de sport en het is tof om mensen om je heen te hebben die zoveel energie meebrengen”, beschrijft Perez de relatie met Honda. “Ik heb tot nu toe heel erg genoten van de samenwerking, het is een mooie belevenis geweest. Ik hoop dat we ze dit jaar kunnen belonen met het winnen van het kampioenschap.”

Perez staat bij aanvang van de Grand Prix van België op de vijfde plaats in het F1-klassement.