Na een mooi gevecht finishten Charles Leclerc en Sergio Perez - op ruime achterstand van winnaar Max Verstappen - als respectievelijk tweede en derde op Suzuka. Derhalve leek het titelfeest van Verstappen te moeten worden uitgesteld tot de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar uiteindelijk mag de champagne toch al in Japan worden ontkurkt. Leclerc was bij het verdedigen ten opzichte van Perez namelijk buiten de baan gegaan in de laatste bocht en had daar volgens de stewards voordeel van. Daarom gaven ze de Ferrari-coureur een tijdstraf van vijf seconden.

“Het was een leuk gevecht”, blikte Perez op de persconferentie terug op zijn duel met Leclerc. “Het was heel lastig om in te halen zonder DRS. Ik zag dat Charles zijn race en banden goed aan het managen was. Hij maakte het me lastig, dus ik wist dat hem in een foutje dwingen mijn enige kans zou zijn. Op het einde dacht ik dat er nog een ronde te gaan was. Dus toen hij eraf ging, dacht ik de kans te krijgen, maar dat is niet gebeurd.”

Door het ingrijpen van de stewards wisselden Perez en Leclerc alsnog van positie en is Verstappen bovendien zeker van zijn tweede wereldtitel. Perez sprak mooie woorden over zijn Nederlandse collega. “Max was ongelooflijk dit seizoen. Veel respect voor hem”, zei hij. Volgens Perez past de dominantie van Verstappen niet bij de auto die Red Bull dit jaar heeft. “Ik heb het al eerder gezegd, maar volgens mij heeft Red Bull niet zo’n dominante wagen voor de manier waarop hij kampioen is geworden”, aldus Perez.

“In het begin van het seizoen zat ik veel dichter bij hem, maar daarna werd Max steeds comfortabeler met de auto en ik juist minder”, verklaarde Perez het steeds groter wordende verschil met Verstappen. “Max reed op een ander niveau in vergelijking met de rest, dus veel respect voor hem. Ik ben heel blij voor hem en het team. Het is een enorme prestatie om hier de titel al te pakken, ook nog met een één-tweetje voor Honda. Het is zeker een speciale dag voor het team.”

Video: Het gevecht tussen Leclerc en Perez in de laatste ronde