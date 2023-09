Perez met handen in haar na dramatische F1-kwalificatie Singapore

Het Singaporese F1-weekend begon al niet lekker voor Red Bull-coureur Sergio Perez en de kwalificatie zal nog lang nadreunen. De Mexicaan kon met de RB19 totaal niet mee met de top en viel zelfs in Q2 al buiten de boot. Een dertiende startplek viel hem ten deel, waardoor er gehoopt moet worden op een gigantische inhaalrace. Dat lijkt een onmogelijke opdracht te worden, want Perez heeft zelf geen idee waar de problemen precies liggen.

"Nee, niet op dit moment", antwoordt Perez op een vraag of duidelijk is waardoor Red Bull Racing dit weekend zoveel problemen heeft. "We hebben wel wat ideeën, maar niet een die ineens duidelijk is." De Mexicaanse rijder is vanzelfsprekend erg teleurgesteld met een dertiende startpositie: "We hebben geen enkele progressie geboekt." Richting het einde van de tweede kwalificatie had Perez nog de hoop om de top-tien te halen, maar door probleem vervloog die hoop snel. "Ik had een probleem met de motor in die ronde, waardoor ik niet Q3 kon halen." Later voegt de man uit Guadalaraja toe dat er meer in had gezeten: "Q3 was haalbaar."

Red Bull-teamgenoot Max Verstappen gaf in zijn reactie aan dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt in de afstelling tijdens de derde vrije training, iets wat door Perez min of meer bevestigd wordt. "Het is allemaal gerelateerd aan de balans. Elke bocht voel weer anders. We hebben wat heel wat gespeeld met de tools die we hebben, maar we krijgen maar niet het resultaat dat we willen hebben." De teleurstellende resultaten werden - met name op de sociale media - snel gelinkt aan de nieuwe Technical Directive waardoor er strengere controles op de zogenaamde flexi-wings plaatsvinden. "Ik denk dat het niets daarmee te maken heeft", verklaart Perez over deze insinuaties.

Goede race pace

Ondanks de moeilijke sessie blijft Perez zelf nog hoopvol over de kansen, zeker gezien de stabiele pace die hij tijdens de vrijdagtrainingen liet zien. In de longruns bleek zelfs dat de 33-jarige coureur de snelste te zijn. "Maar van waar we starten zal het morgen erg moeilijk worden", verklaart de Mexicaanse rijder. "Een podium gaat heel lastig worden."