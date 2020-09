Perez ontvangt gridstraf van één plek na aanrijding met Raikkonen

De uitgang van de pitstraat op het Autodromo Internazionale del Mugello ligt voor F1-begrippen redelijk dicht bij de apex van de eerste bocht. Coureurs die de pitlane verlaten, dienen dus extra goed op te letten voor achteropkomend verkeer en coureurs die insturen voor de eerste bocht. Dit is exact wat Perez verzuimde tijdens de middagsessie op vrijdag.

De Mexicaan - die vanwege de Sebastian Vettel-aankondiging bij Aston Martin - toch al geen fijne week beleeft, raakte Raikkonen bij het uitkomen van de pitstraat met een wat onbeholpen manoeuvre. De ervaren Iceman belandde in het grind, met een code rood en onvrede bij Raikkonen tot gevolg. Terecht zo oordeelde de wedstrijdleiding na afloop van de tweede training: Perez is bestraft met een gridstraf van één positie door de wedstrijdleiding.

Verzachtende omstandigheden

"De coureur van auto nummer 11 [Perez] werd door zijn team gewaarschuwd voor het naderen van auto nummer 7 [Raikkonen] en auto nummer 23 [Albon]. Verder werden er bij de eerste bocht blauwe vlaggen gezwaaid en was duidelijk dat de coureur in kwestie auto nummer 7 in zijn spiegels zag", zo valt in het verdict van de stewards te lezen. "De coureur in kwestie liet op zijn beurt weten dat de pitstraat erg lang is en dat hij op het bewuste moment al een hoge snelheid had bereikt. Het aansnijden van de bocht op een andere manier zou onmogelijk zijn."

De normale straf voor zo'n vergrijp is een gridstraf van drie plaatsen, maar door de hierboven aangehaalde uitleg van Perez en voorgaande incidenten heeft de wedstrijdleiding gekozen voor een mildere straf. "Bij de strafmaat hebben de stewards gekeken naar andere incidenten in vrije trainingen zoals Bottas (Abu Dhabi 2019 - reprimande) en Vettel (Bahrein 2015 - 'no further action'). Door de verzachtende omstandigheden hebben we de normale straf van drie plaatsen teruggebracht tot één plek. Tegelijkertijd is een gridstraf nog steeds wel op z'n plaats, aangezien auto nummer 11 uit de pitlane kwam, auto nummer 7 in een snelle ronde zat en de bestuurder van auto nummer 11 de volledige blaam treft."