Perez maakt bizar moment mee op Zandvoort en glijdt de pitmuur in Net voordat de race stilgelegd werd, maakte een Red Bull-coureur Sergio Perez een opmerkelijk moment mee. De Mexicaan wilde de pits opzoeken voor een setje wets, maar richting de pits raakte de uit Guadalajara afkomstige coureur de muur. Dat de rode vlag gezwaaid werd was een zegen voor de coureur, want er kan wat hersteld worden.