Perez lacht om geruchten F1-afscheid: "Dit is nog niet mijn laatste contract"

Waar Max Verstappen de rijderstitel al binnen heeft, ligt teamgenoot Sergio Perez in de resterende weekenden van 2023 onder een vergrootglas. De Mexicaan staat momenteel nog tweede in de WK-stand, maar is al wekenlang hopeloos uit vorm. Perez was vastberaden om na het dramatische tweeluik in Azië terug te slaan in Qatar, maar dat bloedhete raceweekend zou hem van de regen in de drup helpen.

"Honderd procent zeker van Red Bull-zitje"

Na het weekeinde waarin Verstappen zijn derde wereldtitel heeft veiliggesteld, zijn er meerdere geruchten over de positie van Perez rondgegaan. Zo zou de Mexicaan zelfs zijn afscheid uit de sport kunnen aankondigen bij zijn thuisrace in Mexico-Stad. "Ha, dat heb ik ook gelezen inderdaad", begint Perez zijn mediasessie in de Red Bull-hospitality te Austin. "Ik lach er maar gewoon om. Ik kan er verder toch niets aan veranderen en ben volledig gefocust op mijn eigen prestaties. Ik ben de afgelopen tijd vooral druk met het team aan de slag geweest", duidt de man uit Guadalajara op drie simulatordagen.

"Maar deze geruchten vatten mijn seizoen wel samen. Iemand zegt iets over mij en dat zou dan meteen de waarheid moeten zijn... Ik heb nog gewoon een contract voor volgend jaar en heb geen enkele reden om dat contract niet te respecteren. Dit zal trouwens nog niet eens mijn laatste contract in de Formule 1 zijn", voegt Perez er een interessant zinnetje aan toe. "Ik ben nu 33 en heb nog enkele goede jaren te gaan. Als atleet moet je het maximale uit je carrière halen en dat is voor mij belangrijk. Ik ben nu bij Red Bull en wil hier ook blijven, al moet het natuurlijk wel voor beide kanten werken."

Perez geeft ook meteen een helder antwoord op de vraag of hij volledig zeker is van zijn plekje bij Red Bull Racing voor volgend seizoen. "Honderd procent. Ik heb een contract en heb ook al gesprekken met het team gehad. Er is voor mij geen enkele reden om het contract niet uit te dienen." Van zijn helm aan de wilgen hangen, is volgens de zesvoudig Grand Prix-winnaar dan ook geen sprake. "Het is natuurlijk moeilijk als je door zo'n lastige fase van je carrière gaat, maar ik houd juist wel van de uitdaging om terug te knokken. Het zou het allermakkelijkste zijn om weg te lopen, maar zo ben ik niet. Ik zal niet opgeven. Ik twijfel er niet aan dat ik mijn beste niveau nog weer kan halen. Dat is het enige dat momenteel in mijn hoofd speelt. Ik denk er niet eens aan om met F1-pensioen gaan."

Groot onderling verschil kan in 2024 pijnlijker zijn voor Red Bull

Voor dat terugknokken legt Perez de vinger ook meteen op de zere plek. "Het gaat vooral om grip bij het ingaan van de bochten. Daarin heb ik iets anders nodig dan Max." Alhoewel het nauw samenhangt met de algehele karakteristieken van de auto heeft Perez in de voorbije week wel alle zeilen bijgezet. "De voorbije twee races waren we als het ware verdwaald, maar sindsdien heb ik goede dagen met mijn engineers gehad en nu is het tijd om de oude vorm terug te vinden. Het belangrijkste is om te begrijpen waarom het zo fout is gegaan."

Perez weet dat het allemaal des te belangrijker wordt richting 2024, zeker als McLaren de progressie doortrekt en Red Bull wellicht meer concurrentie krijgt bij de constructeurs. "We kunnen onderling niet zo'n groot verschil hebben, nee. We moeten terug zien te gaan naar de eerste vijf à zes races van dit jaar, waarin ik nog wel met Max kon vechten. Het is mijn doel om me weer net zo comfortabel te voelen in de auto als toen. Ik hoop dat volgend jaar een heel ander verhaal wordt dan nu, maar dat hoop ik natuurlijk ook al voor deze laatste vijf races van dit jaar."