In de eerste training was de regen de reden dat coureurs van de baan gleden, nu lijkt de wind een grote veroorzaker van de problemen. Onder andere George Russell en Sergio Pérez krijgen het niet voor elkaar om de auto op de baan te houden en bezoeken de grindbak. Beide coureurs kunnen hun weg wel gewoon vervolgen, maar een prettige start is het niet.

Ook Max Verstappen heeft het niet eenvoudig op zijn thuiscircuit. De Nederlander glipte heel even over het gras heen en stuurde daarna zijn Red Bull de pitbox in. Uit voorzorg, zo lijkt het.