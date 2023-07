Sergio Perez kreeg de laatste tijd veel kritiek op zijn tegenvallende resultaten. In de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix werd dit nog een stapje erger, doordat hij op de Red Bull Ring slechts de vijftiende startplek bemachtigde. In de superieure RB19 moest het echter wel mogelijk zijn om naar voren te rijden. En dat is precies wat de Mexicaan deed. Ruim tien ronden voor het einde stuitte hij op Carlos Sainz, die hem niet zomaar voorbij liet. Na meerdere pogingen slaagde Perez er echter in om de Ferrari-coureur voorbij te gaan, waardoor hij de race als derde besloot. De coureur uit Guadalajara kijkt tevreden terug op zijn race, helemaal omdat hij donderdag nog ziek was.

"Ik ben ontzettend blij", trapt Perez af tegenover voormalig F1-coureur David Coulthard, die de top-drie mocht interviewen. "Voor mij persoonlijk was het echt een pittig weekend. Fysiek gezien was ik bijzonder zwak. Ik was donderdag namelijk ziek. Het was dus geen eenvoudig weekend. Ik had koorts en sliep amper. Het team heeft de race echter geweldig aangepakt. De strategie was briljant en de snelheid was ook nog eens goed."

In de slotfase van de race raakte Perez in gevecht met Sainz. Beide heren streden om de laatste podiumplek. Na rondenlang knokken ging Checo uiteindelijk aan de Spanjaard voorbij. Sainz was duidelijk niet te spreken over de manier waarop de Mexicaan het gevecht had aangepakt. "Hij intimideerde mij", riep de Ferrari-coureur tot twee keer toe over de boordradio.

Perez is zich van geen kwaad bewust. "Het was intens, maar eerlijk. Ik vind het altijd leuk om tegen hem te strijden. Ferrari was echt heel, heel sterk. Helemaal in de langzame bochten. Hun tractie was uitmuntend, maar ik ben desondanks goed teruggekomen." Het wilde de laatste paar Grands Prix niet vlotten bij Perez. Hij haalde meerderen keren Q3 niet en had sinds de Grand Prix van Miami het podium niet meer gezien. "Ik heb het nogal pittig gehad. Hopelijk ben ik nu terug en kunnen we dit soort posities vaker pakken", besluit de nummer twee in het WK strijdvaardig.

Video: Perez in gevecht met Sainz voor de derde plek