De hype om een Grand Prix lijkt nog nooit zo groot geweest als die om de eerste race in Miami hangt. De koningsklasse reist voor het eerst in de F1-historie af naar de populaire stad in Florida en kan nu al op veel goedkeuring rekenen van alle Formule 1-coureurs. Red Bull-coureur Sergio Perez is daar één van. De Mexicaanse coureur zit lekker in zijn vel en dat is terug te zien in de resultaten. Een zege is in 2022 nog niet gescoord, maar wellicht past het Miami International Autodrome goed bij zijn rijstijl.

"Ik vind het gaaf dat we naar Miami gaan", zegt hij vooruitblikkend. "Het is prachtig dat de kalender zich steeds verder uitbreidt in Amerika. Het is een stuk dichter bij mijn huis, misschien ga ik er op een dag wel wonen. Ik weet wel zeker dat veel Latijns-Amerikanen en Mexicanen de race gaan bezoeken. Hopelijk betekent dit dat ik veel support krijg. Het wordt in elk geval zowel op als naast de baan een belangrijke race voor het team."

Diverse coureurs hebben al met het Miami International Autodrome kennisgemaakt, uiteraard moest dit allemaal virtueel gebeuren. De Red Bull-simulator was ook voorzien van de nieuwe baan en dus hebben Perez en teamgenoot Max Verstappen al wat rondjes kunnen rijden. Volgens Perez bieden de rechte stukken genoeg mogelijkheden voor een goed potje racen. "Het kiezen van de juiste downforce-configuratie gaat hier de grootste uitdaging zijn voor iedereen. Ik vecht nu wel elk weekend voor pole-positions en zeges, dus de motivatie om te blijven pushen en gefocust te blijven is aanwezig. Ik wil elke week meer en meer en ben benieuwd wat ik voor elkaar kan krijgen in Miami."