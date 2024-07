Pérez gefrustreerd: “Hadden geen nieuwe banden meer voor Q3”

Sergio Pérez was zaterdag in de kwalificatie op de Red Bull Ring de langzaamste coureur van de vier topteams. De Mexicaan gaf in Q3 0,888 seconde toe op de polesitter, zijn teamgenoot Max Verstappen, en eindigde daarmee als achtste. Het gat met nummer twee Lando Norris was ook al bijna een halve seconde. Pérez heeft daar wel een verklaring voor.

“Op sommige momenten leken we binnen een tiende van P2 te zitten, maar helaas hadden we geen nieuwe banden meer voor Q3”, aldus Pérez in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Kijkend naar hoe groot de marge naar Lando uiteindelijk is, dan komt dit denk ik grotendeels door het ontbreken van verse banden.” Pérez begon de kwalificatie met vier nieuwe sets van de zachte band, maar had deze al nodig in Q1 en Q2. “Daar hebben we de prijs voor betaald. In Q1 zat het ontzettend dicht op elkaar. De verschillen waren kleiner dan we hadden verwacht.”

“Het is frustrerend om zo snel door het rubber heen te gaan, helaas was het niet genoeg voor ons. Het is ons niet gelukt er het maximale uit te halen”, vervolgde Pérez. Toch ziet hij aanknopingspunten voor de wedstrijd van zondag. “Alle veranderingen die we hebben doorgevoerd in aanloop naar de kwalificatie, gaan ons denk ik wel helpen in de race. Helaas had ik het in de kwalificatie niet direct voor elkaar bij het remmen, daar worstelde ik. Dat is iets dat we moeten verbeteren. Met twee of drie tienden had het er al heel anders uit gezien, maar helaas hebben we er met de banden niet het maximale uitgehaald in de kwalificatie.”

