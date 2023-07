De Mexicaan kende op Silverstone opnieuw een moeizame kwalificatie. Voor de vijfde opeenvolgende race haalde hij Q3 niet. Ditmaal werd hij al in Q1 uitgeschakeld. Op zondag herstelde Perez zich enigszins met de zesde positie. De matige resultaten zorgen echter voor de nodige speculatie over zijn toekomst, mede vanwege de aanwezigheid van Daniel Ricciardo als derde rijder bij de topformatie. De Australiër voert deze week op Silverstone een Pirelli-bandentest uit met de RB19.

Motorsport.com vroeg Perez of hij alle geruchten negeert: “Ja, volledig. Om eerlijk te zijn, kan het me niets schelen. Ik ben dertien jaar actief in de Formule 1, ik heb alles al meegemaakt. Ik maak me totaal geen zorgen. Ik ben vooral bezig om mijn eigen seizoen weer op de rit te krijgen en ervoor te zorgen dat ik plezier heb.” Naar eigen zeggen heeft hij nog altijd de steun van teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko: “Het hele team steunt me, ze weten waartoe ik in staat ben. Ze kennen mijn potentieel en ze staan volledig achter me.”

De rijder uit Guadalajara heeft een vermoeden waardoor de problemen in de kwalificaties veroorzaakt worden en duikt deze week daarom in de simulator van het team. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij snel het tij kan keren: “We boeken vooruitgang, de snelheid op zondag is er. Het gaat echter om het gehele weekend. Ik heb wat slechte weekends gehad. Maar aan het einde van het liedje draait het enkel om waar je na Abu Dhabi staat. Het seizoen is nog lang, en ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn seizoen weer op de rails krijg.”

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft Sergio Perez 156 punten achter zijn naam staan, 99 minder dan WK-leider en teamgenoot Max Verstappen. Desondanks staat de Mexicaan op de tweede positie in het kampioenschap.