Perez: Mijn lot laat zien dat beste coureurs niet altijd F1 rijden

Zelfs een botsing met Charles Leclerc in de openingsronde, waardoor hij terugviel tot de achttiende en op dat moment laatste plaats, kon Perez niet stoppen tijdens de Grand Prix van Sakhir. Hij pakte in zijn 190ste F1-start zijn allereerste overwinning. De GP van Abu Dhabi is mogelijk de voorlopig voorlaatste race van de Mexicaan, wiens contract bij Racing Point niet verlengd wordt. Zijn enige hoop op een zitje in 2021 is Red Bull, waar men nog een knoop moet doorhakken over de invulling van het tweede zitje dat nu in handen is van Alexander Albon.

Perez weet dat hij het lot niet in eigen handen heeft met betrekking tot een plek in de F1 in 2021. Hij benadrukt dat hij weliswaar opties heeft om in 2022 terug te keren in de sport, maar tegelijkertijd vindt hij de stand van zaken in F1 behoorlijk treurig als coureurs als hij er niet in slagen om een zitje te vinden. “Ik heb al een aantal goede opties voor 2022, maar mijn beste optie is natuurlijk om ook volgend jaar te racen. Maar als ik moet stoppen, dan is het geen ramp omdat ik in 2022 terug kan keren. De reglementen gaan zo sterk op de schop dat ik denk dat het mij qua rijden en het terugvinden van de snelheid weinig pijn gaat doen”, vertelde hij na zijn knappe overwinning in Bahrein.

Perez heeft inmiddels geaccepteerd dat hij in 2021 mogelijk niet op de grid staat. De sterke resultaten die hij de afgelopen maanden bij elkaar heeft gereden, vormen voor hem dan ook een bron van motivatie om zijn kans op een toekomst in de F1 niet op te geven. “Ik heb er vrede mee. Ik denk dat Esteban [Ocon] al gezegd heeft dat coureurs als hij naast een zitje grijpen, en zo zit de F1 gewoon in elkaar. Het kan heel zwaar zijn en helaas rijden de beste coureurs niet altijd in de Formule 1. We blijven pushen en resultaten leveren, dat is de beste manier om het voor elkaar te krijgen.”

Op het podium kreeg Perez na afloop van de Sakhir Grand Prix gezelschap van teamgenoot Lance Stroll en voormalige teammaat Esteban Ocon. De Fransman moest in 2019 zelf toekijken nadat hij geen zitje wist te bemachtigen en hij spreekt er schande van dat Perez hetzelfde dreigt te overkomen. “Hij is een van de beste coureurs en hij hoort niet buiten de boot te vallen. Dat zou niet normaal zijn”, vertelde de Renault-coureur. “Maar soms gaat het zo in de sport en beland je niet in de beste situatie.”