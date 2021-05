De Grand Prix van Monaco is voor Sergio Perez zijn vijfde optreden in de kleuren van Red Bull Racing. Doordat inhalen lastig is op het krappe stratencircuit is een goede klassering in de kwalificatie van essentieel belang. Juist op dat punt heeft de Mexicaan dit jaar moeite gehad om optimaal te presteren. In Imola kwalificeerde Perez zich nog knap op de tweede plek, zijn beste kwalificatieresultaat van zijn carrière, maar in Spanje kwam hij na een spin in Q3 niet verder dan P8 en tijdens de openingsrace in Bahrein kwam zijn kwalificatie na Q2 al ten einde.

Mede daardoor is Perez er nog niet in geslaagd Max Verstappen goed bij te staan in de strijd om de wereldtitel. De druk vanuit Red Bull om beter te presteren in de kwalificatie zou hierdoor toegenomen kunnen zijn, maar die suggestie wijst Perez in de persconferentie in Monte Carlo van de hand. “Alle druk komt alleen van mezelf. Ik wil echt het maximale uit de auto halen, presteren op het niveau waarop het team opereert”, vertelde hij. “Ik word niet onder druk gezet… of het team zet mij niet onder druk. Ik weet wat ik moet leveren, dus ze hoeven me niet te vertellen wat ik moet doen.”

Zaterdag in Spanje 'vergeten'

Dat neemt niet weg dat Perez niet geheel tevreden is met zijn verrichtingen tot dusver op de zaterdagen. Toch wanhoopt de 31-jarige coureur niet, want hij zag in de eerste drie raceweekenden wel degelijk progressie. “Ik denk dat ik nog veel ruimte heb om me te verbeteren en ieder weekend leer ik meer over de auto. De zaterdag in Spanje was duidelijk eenmalig. In de eerste drie races denk ik dat we goede progressie geboekt hebben en in Spanje… Ik ben die zaterdag gewoon vergeten en ga verder.” Wat in de ogen van Perez niet bepaald helpt, is het feit dat de vrijdagse trainingen dit jaar met dertig minuten zijn ingekort tot een uur. “Als je begint met de trainingen moet je er bovenop zitten, want je hebt weinig tijd om iets te veranderen aan de afstelling. We gaan dus redelijk blind naar de race op zondag.”

Dat maakt het in zijn ogen lastiger voor coureurs die deze winter van team zijn gewisseld. Perez gaf in Spanje al toe dat hij mede daardoor de richting volgt die teamgenoot Verstappen kiest voor zijn afstelling. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar heeft naar eigen zeggen ook weinig reden om dat niet te doen, zo vertelde hij na een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat het weinig zin heeft om een andere richting te kiezen, want Max heeft bewezen dat zijn richting goed werkt. Ik zie zeker goede potentie dat ik daar ook kan komen.”

Vertrouwen opbouwen

Om dat voor elkaar te krijgen, weet Perez dat hij nog een stap moet zetten qua vertrouwen in de RB16B. Als hij daar in de straten van Monte Carlo in slaagt, dan is dat volgens hem veelbelovend voor de rest van het seizoen. “Je hebt dat vertrouwen in je auto nodig in Monaco, dus als ik dat gedurende het weekend kan opbouwen en me echt een kan voelen met de auto, dan is dat heel goed voor de rest van het seizoen. Als je dat vertrouwen kan krijgen in Monaco, dan kan je dat ook op alle andere circuits. Wat dat betreft is het voor mij dus een belangrijk weekend om dat vertrouwen in de auto te krijgen, wat ik op dit moment nog niet heb.”