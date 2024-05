De zaterdag tijdens het Formule 1-weekend in Monaco is voor Sergio Pérez uitgelopen op een drama. In de derde training zat hij er nog aardig bij met een vijfde plek, maar een paar uur later ging het in de kwalificatie mis. De Mexicaan slaagde er niet in om uit Q1 te komen en moet zodoende zondag de Grand Prix vanaf een achttiende plek beginnen. Na afloop van de sessie ziet hij twee redenen voor het slechte resultaat.

"Het was een ramp. Ten eerste omdat ik in bocht 6 en 7 heel veel verkeer tegenkwam en ten tweede lagen er in de apex van bocht 8 reclamestickers die ik ook nog eens moest vermijden", baalt een zwaar teleurgestelde Pérez. "Dat kostte me een paar tienden. Als ik dat niet had gehad, dan was ik doorgegaan [naar Q2]. Ik was bijvoorbeeld maar een halve seconde van P1 verwijderd. Jammer genoeg liep het uit in een ramp."

In de eerste kwalificatiesessie kwam hij uiteindelijk twee tienden tekort om naar Q2 door te stoten. De achttiende startplek is volgens Pérez ook de reden dat hij een goed resultaat in de race van zondag al uit zijn hoofd zet. "Het weekend is wat mij betreft nu helemaal over, want inhalen is hier zo goed als onmogelijk", verzucht de nummer drie uit de WK-stand. "Deze morgen [in de derde training] hadden we wat lichtpuntjes gevonden, ik was toen vijfde. We hadden nog wat dingen veranderd, maar dat heeft ons jammer genoeg niet geholpen om door te gaan [naar Q2 en Q3]. Het doet pijn, want ik denk dat als ik een normale ronde had kunnen rijden, ik snel genoeg zou zijn. Door al het verkeer dat ik tegenkwam, werd het heel erg lastig voor mij."

Video: De samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco