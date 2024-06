Voor Sergio Pérez is het Formule 1-weekend in Canada er een geworden om snel te vergeten. De kwalificatie liep uit op een debacle door een exit in Q1 en in de race ging het door eigen toedoen mis. De Mexicaan was voorafgaand aan de Grand Prix nog vol vertrouwen dat punten haalbaar waren, maar na een crash in bocht 6 waren die kansen verkeken.

Na afloop van de race is de rijder schuldbewust. "Ik hield de auto niet meer onder controle en maakte een fout", vertelt een terneergeslagen Pérez na afloop van de race aan onder andere Motorsport.com. De malaise voor Pérez begon al in de eerste ronde. Bij het uitkomen van de tweede bocht was er een aanvaring met Pierre Gasly, waar hij schade aan zijn voorvleugel aan overhield. "Dat maakte het in het eerste gedeelte van de race lastig. In het tweede gedeelte ging het beter, maar zaten we klem. Er was maar één lijn die je kon rijden, dus ik kon er niet langs", verzucht de coureur uit Guadalajara. "Het zorgde er jammer genoeg uiteindelijk voor dat ik een fout in bocht 6 maakte. Dat is een heel moeilijke bocht, waar meer coureurs de fout in gingen."

De Grand Prix van Canada is daarmee een nieuw hoofdstuk in de reeks slechte resultaten van Pérez geworden. Hij baalt er enorm van, maar is ervan overtuigd dat hij het tij kan keren. "We moeten nu hergroeperen en doorzetten. Het is een lang seizoen. Twee races geleden waren we in vorm en ik twijfel er niet aan dat we dat weer kunnen bereiken", vertelt hij. "Het begint bij een normaal weekend. We hadden in de kwalificatie een probleem met de auto. Met de kleine marges die we nu hebben kan dat ervoor zorgen dat je in Q1 eruit ligt. De snelheid is er, het vertrouwen is er. Ik ga nu de tijd nemen om alles met mijn team te analyseren en ervoor te zorgen dat we sterker terugkomen."

Het resultaat van die analyse kan Pérez over twee weken in Barcelona laten zien. De huidige nummer vijf in het WK kijkt ernaar uit om weer op Europese bodem te racen. "Er komen goede circuits voor ons aan. Hopelijk kunnen we daar onze topvorm laten zien en punten pakken", blikt de 34-jarige vooruit. "Het zal wel dicht bij elkaar zitten in Barcelona en ook tijdens de rest van het seizoen."

Video: Sergio Pérez crasht in GP van Canada