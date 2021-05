Red Bull Racing begint op Portimao met twee auto’s op de tweede startrij. Max Verstappen noteerde in de kwalificatie de derde tijd, op anderhalve tiende gevolgd door teamgenoot Sergio Perez. Daar waar de Nederlander het hele weekend al niet tevreden is met de balans, veroorzaakt door het asfalt dat weinig grip biedt, krijgt hij bijval van de Mexicaan. Die liet in Q1 zien hoe lastig de omstandigheden zijn door in bocht 4 te spinnen. Na afloop van de kwalificatie was Perez dan ook niet tevreden. “Ik ben niet echt tevreden met mijn progressie dit weekend. Ik reed ongeveer dezelfde ronde als in VT1, dus er is veel te doorlopen en te begrijpen”, vertelde hij.

Het belangrijkste punt waarop Perez naar eigen zeggen tekort kwam, was het vertrouwen in de auto. “Ik voelde me helemaal niet op mijn gemak met de auto. Het is een heel lastig circuit. Als je niet het vertrouwen hebt in Portimao, dan heb je daar veel last van. De omstandigheden waren ook lastig, dus we moeten het nalopen en zien wat we de volgende keer beter kunnen doen. Mijn theoretische rondetijd had heel goed kunnen zijn, maar het lukte me gewoon niet om een goede laatste sector te rijden in mijn run op softs. Het was vrij slecht en achteraf gezien was de medium misschien de betere optie geweest.”

Terug bij gevoel van GP Bahrein

Op Imola slaagde Perez er voor het eerst in om Verstappen te verslaan in de kwalificatie, maar op Portimao was het gevoel in de RB16B een stuk minder. Voor zijn gevoel werd de 31-jarige coureur teruggeworpen naar het gevoel dat hij tijdens de openingsrace in Bahrein had, toen hij een stuk minder ervaring had in de auto. “Het was vergelijkbaar met Bahrein, maar Bahrein was mijn eerste weekend. Het was nooit zo slecht, maar Imola is natuurlijk een heel ander circuit. Imola ging veel beter en in de kwalificatie kon ik mezelf sterk verbeteren”, geeft hij aan dat het gevoel tijdens de GP van Emilia-Romagna een stuk beter was dan in Portugal.

“Ik miste nu een aantal fundamentele dingen met de banden, ik kon daar niet het maximale uit halen. In theorie kan ik een geweldige ronde en hier en daar geweldige sectoren rijden, maar het lukt niet om het op het juiste moment samen te laten vallen. In de kwalificatie probeerden we alles: een opwarmronde, meteen uit de pits pushen enzovoorts, maar eigenlijk werkte niets. Ik neem echter aan dat het gros van de grid in hetzelfde schuitje zit, zelfs de Mercedessen. Je zag de geweldige ronde die Hamilton in Q2 op de mediums reed. Het is een lastige kwalificatie en een lastig weekend. Volgens mij reed ik dezelfde tijd als in VT1, dus dit is een uniek circuit.”

