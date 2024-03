Pérez: Fout in bocht 1 kostte tweede startplek voor F1 Bahrein

Voor Max Verstappen kwam de pole-position voor de Grand Prix van Bahrein als een verrassing. Hij was twee tienden sneller dan Charles Leclerc terwijl teamgenoot Sergio Pérez ruim drie tienden langzamer was, maar daarmee wel terugviel tot de vijfde startplek. Daar heeft de coureur wel een goede verklaring voor. "Het was een positieve dag voor het team", vat hij de vrijdag eerst nog even samen. "Ik verpestte bocht 1 en verloor daarmee een tiende en een beetje", legt hij uit. "Dat was genoeg om me van P2 of P3 af te houden. Het is ook jammer dat we in Q2 een tweede set verloren terwijl dat niet nodig was. Zo eindigden we dus op een set gebruikte banden. Maar er is genoeg om naar uit te kijken voor morgen", bekijkt de Mexicaan het van de positieve kant.

Pérez zat er met die drie tienden niet dichterbij dan vorig jaar het geval was. Toen gaf hij slechts een tiende toe op Verstappen in Q3. Toch is de zesvoudig Grand Prix-winnaar tevreden over de RB20 ten opzichte van de RB19. "Er zit goede potentie in, we begrijpen de auto goed", stelt Pérez. "We boeken solide vooruitgang. Het was de eerste keer dat we met zo weinig brandstof reden. En zelfs gedurende de kwalificatie boekten we goede vooruitgang. Het is jammer dat we dat uiteindelijk niet konden tonen, maar we staan er veel beter voor en we hebben een goed racetempo." Wat dan het grootste verschil is tussen de huidige auto en die van vorig jaar? "De stabiliteit bij het ingaan van de bocht. Dat is een stuk beter", legt hij uit. "Het is nog steeds een Red Bull-auto, maar we hebben op dat vlak een goede stap gezet."

Veel leren

Ook al moet Pérez er zaterdag dus harder voor werken dan Verstappen, heeft hij vertrouwen in een goed verloop van de race - mede door de banden die hij nog tot zijn beschikking heeft. "We zijn sterk aan het seizoen begonnen, al laat het resultaat dat misschien niet zien", aldus de Red Bull-coureur. "Maar het is een kwestie van alles voor elkaar krijgen. We staan er goed bij voor morgen en hebben flexibiliteit [in de strategie] met de zachte banden. We hebben nog goede banden over voor morgen."

De strijd om de pole-position was zeer spannend en teams als Ferrari, Mercedes en - iets verder daarachter - Aston Martin maakten op papier aanspraak op de pole. Pérez verwacht daarom dat het een interessante race over 57 ronden wordt. "Het zit allemaal echt heel dicht bij elkaar", stelt hij vast. "We zullen het dus wel zien morgen. We zullen morgen veel leren, dat geldt voor iedereen. Het zal dus belangrijk zijn om de volledige raceafstand te rijden en van daaruit verder te gaan." Een belangrijke vraag die in die race beantwoord moet worden, is of het weer een stukje lastiger is geworden om het gevecht aan te gaan met andere coureurs door een toename van vuile lucht die de auto's genereren - iets wat beter moest worden met de introductie van het grondeffect. "Het is een klein beetje moeilijker geworden om anderen te volgen", oordeelt Pérez. "Het zal morgen dus interessant zijn hoe te zien hoe dat is met auto's om ons heen."