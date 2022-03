Perez finisht vierde achter Sainz: "Plek teruggeven was eerlijk"

Sergio Perez mocht voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan vanaf pole-position starten en benutte die kans bij het doven de rode lichten perfect. De Mexicaan kwam goed van zijn plek en wist meteen ruimte te creëren ten opzichte van Charles Leclerc. De Red Bull-coureur had dus een kleine marge en wist geruime tijd de leiding te behouden. De neutralisatie, veroorzaakt door de crash van Williams-coureur Nicholas Latifi, gooide echter roet in het eten. Kort voor de safety car dook Perez naar binnen voor verse banden, maar zag uiteindelijk het voordeel van de neutralisatie naar Charles Leclerc, Max Verstappen en Carlos Sainz gaan. Al moest hij laatstgenoemde na de herstart P3 teruggeven.

"Dit is racen. Helemaal op een locatie als deze, wisten we dat we in zo'n situatie konden komen. We hadden de undercut en de marge. Het zag er allemaal goed uit, maar helaas crashte Latifi op het verkeerde moment in de muur. We hebben alles geprobeerd om deze race vanaf pole te winnen", laat Perez weten aan Sky Sports.

Ferrari-coureur Sainz kwam Perez tegen bij het uitkomen van de pitstraat. Het leek erop dat de Red Bull-coureur de Spanjaard voorbij kon, maar uiteindelijk zat Sainz voor Perez bij de safety car-lijn. Kort na de herstart kreeg Perez instructies van de pitmuur, om Sainz de positie terug te geven en daar gaf de Mexicaan gehoor aan. "Dat was ook eerlijk genoeg", laat hij daarover weten. Met alles wat hij had probeerde Perez die positie terug te pakken, maar het tempo leek wat weg te zakken. "Na de virtual safety car kwam ik weer op snelheid, maar door de gele vlaggen in de slotronde kon ik niet veel meer doen."

Red Bull heeft progressie geboekt ten opzichte van Bahrein. Daar vielen Perez en zijn teamgenoot uit door problemen, maar in Jeddah werd de finish bereikt. "Ja, het is heel positief voor het team. Ik ben ook erg blij voor Max. Hij reed een fantastische race. Na vorig weekend is het fijn om Red Bull weer op deze plekken te zien. We komen er wel."