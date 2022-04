Perez en Alonso genieten van kennismaking met V8 Supercar

De Formule 1-coureurs reden op donderdag een speciale demonstratierun op het circuit in Albert Park. Fernando Alonso stapte in de Tickford Ford Mustang van Thomas Randle, als onderdeel van een deal met hun gezamenlijke sponsor Castrol. De Spanjaard schoot aan het einde van zijn run nog wel even van de baan in bocht 1 nadat hij de apex miste. Dat resulteerde gelukkig niet in schade. Voor Alonso was het zijn eerste kennismaking met een V8 Supercar, een van de weinige topkampioenschappen die nog op zijn lijstje ontbreekt. “Het zit ergens tussen een GT3 en een NASCAR”, zei de tweevoudig wereldkampioen na zijn run over het gevoel van de wagen. “Hij is zwaarder en zachter in de bochten, maar dan voel je het vermogen, die V8. Het geluid is geweldig. Erg leuk om te rijden, ook omdat de auto’s vrijwel identiek zijn. Het hele veld van 25 auto’s zit binnen een seconde, dat is geweldig.”

Fernando Alonso na zijn kennismaking met de V8 Supercar op Albert Park Foto: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Sergio Perez stapte vanwege de gezamenlijke band met Red Bull in een Triple Eight Holden Commodore. De Mexicaan kreeg een reserveauto van het team ter beschikking en niet een van de actuele racewagens. Ook hij stapte met een grote lach uit de wagen: “Het heeft me verrast. Het remmen was de grootste uitdaging. De remefficiëntie en de bochtensnelheid is heel anders. Maar ook de hoeveelheid kerb die je kunt pakken. In de Formule 1 is dat zeer beperkt, hier kan je bijna het hele circuit gebruiken. Het is behoorlijk listig. Wat een ervaring, enorm leuk!”