Perez wil graag duidelijkheid van Red Bull: "Sabbatical is mogelijk"

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola liet Perez al optekenen dat hij 'niet al te lang' meer op een besluit van Red Bull kan wachten. Inmiddels zijn we twee weken verder en is er nog steeds geen duidelijkheid bij de energiedrankengigant. "Het einde van dit seizoen komt in beeld, dus ik moet mijn plannen wel zo langzaam aan weten. Ik moet weten wat er mogelijk is voor mij, ook om eventueel andere plannen te kunnen maken", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland.

"Eigenlijk gebeurt het nu allemaal al te laat, december komt al in zicht", zo verzucht de Mexicaan. Juist daardoor ziet hij zijn kansen op andere zitjes ook slinken. Niet alleen in de Formule 1, vooral bij Haas, maar ook daarbuiten. Gevraagd of een seizoen langs de zijlijn een optie is, luidt het antwoord dan ook: "Omdat het allemaal al zo lang duurt, kom ik er pas laat achter of ik überhaupt door kan gaan in de Formule 1 of niet. Dus ja, een sabbatical behoort in die zin ook tot de opties. Maar goed: we moeten de komende weken eerst maar afwachten, er zit niets anders op."

Die komende weken moeten van doorslaggevend belang worden, momenteel weet Perez namelijk nog niet waar hij aan toe is. "Er valt eigenlijk nog geen nieuws te melden over mijn persoonlijke situatie en over de toekomstplannen, al loopt het seizoen wel op z'n einde. Maar alle zitjes die nog niet zijn vergeven door andere teams vormen op papier een optie voor mij."

Kaken op elkaar over gesprekken met Williams

Dat laatste geldt niet meer voor Williams. Eigenlijk waren die stoeltjes in juli al vergeven na uitlatingen van teambaas Claire Williams. Maar na de verkoop van het team ontstond er toch weer wat reuring. Zo zouden de overeenkomsten van George Russell en Nicholas Latifi een 'change of control' clausule bevatten, waardoor de nieuwe eigenaren alsnog voor (het geld van) Perez zouden kunnen gaan.

Na een wat weifelend media-optreden van de nieuwe teambaas Simon Roberts, zorgde hij een week later alsnog voor duidelijkheid. Russell en Latifi blijven bij het team uit Grove, maar hoe concreet zijn de gesprekken met Perez dan geweest? "Nou ja, ik heb mijn gesprekken altijd privé gehouden en vind dat dit zo moet blijven. Bovendien is er uiteindelijk niets uit gekomen, dus het heeft geen nut om er over te praten. Er zijn wel gesprekken gevoerd, maar meer niet."

