Perez wijst kantelpunt in F1-seizoen aan: "Daarna had ik veel meer moeite"

In Qatar kan Max Verstappen zijn derde opeenvolgende wereldtitel pakken. Als er geen gekke dingen gebeuren is het na de zaterdagse sprintrace al bingo. Het tekent de overmacht van de Nederlander, waarbij het contrast met teamgenoot Sergio Perez groot is. De Mexicaan heeft niet bepaald de beste raceweekenden uit zijn carrière achter de rug, maar hij kan in de persconferentie wel volop lof opbrengen voor zijn teamgenoot. "Max heeft dit jaar geweldig werk geleverd, daar moet helemaal niets aan afgedaan worden. Hij heeft op een heel ander niveau gepresteerd vergeleken met alle andere coureurs. Ik heb daar veel respect voor."

De 33-jarige coureur uit Guadalajara herhaalt dat hij vooral onder de indruk is van Verstappens constante optredens: "Het is lastig om te zeggen hoe hij precies het verschil maakt, maar hij kan gewoon week in, week uit leveren. Het maakt voor hem ook niet uit wat de weersomstandigheden zijn, hij heeft altijd enorm veel vertrouwen in de auto. Dat zie je terug aan de resultaten."

Barcelona het breekpunt voor Perez

Voor Perez ligt het qua vertrouwen in de RB19 iets anders. De Mexicaan heeft al eerder laten weten dat de doorontwikkeling niet goed bij zijn rijstijl past en plakt daar nu voor het eerst een specifiek moment op: "Als ik naar mezelf kijk, dan is Barcelona het kantelpunt van dit F1-seizoen geweest. Vanaf dat moment werden mijn weekenden lastiger dan ervoor. Soms komt het heel makkelijk in een raceweekend en loop je altijd twee à drie stappen voor, maar vanaf dat moment ben ik steeds meer weekenden achter de feiten aan gaan lopen. Sinds Barcelona worstel ik meer met de auto."

De worsteling was ook terug te zien in het Aziatische tweeluik. "Azië is dit jaar absoluut niet goed voor me geweest", erkent Perez. "Eerst hadden we Singapore en daarna kwam Suzuka. Maar goed, sindsdien hebben we wel veel geleerd over wat er in Suzuka verkeerd is gegaan. Ik denk dat het daardoor veel beter moet gaan in dit raceweekend." De lessen van Suzuka hoopt Perez te kunnen gebruiken in Qatar, waar het circuit ook veel snelle bochten kent. "Het ging in Suzuka vooral verkeerd met de afstelling, we zijn in sommige opzichten te ver doorgeschoten. Als we er nu op terugkijken, weten we wat er verkeerd is gegaan. Hopelijk kunnen we die kennis gebruiken in de snelle bochten die je hier hebt. Ik denk dat het beeld van de teams die snel zijn wel min of meer hetzelfde is, al zijn de omstandigheden hier natuurlijk anders en moet je na de eerste training al meteen de kwalificatie in."

Sprintformat of niet, Perez heeft in ieder geval een duidelijk doel voor de resterende raceweekenden: de tweede plek in het rijderskampioenschap veiligstellen. "Dat is best belangrijk voor mij, omdat die tweede plek nu toch het hoogst haalbare is. Alle coureurs willen het maximale eruit halen in een Formule 1-seizoen en daarom ga ik nu vol voor P2. Bovendien is het seizoen goed eindigen voor mij ook weer belangrijk richting volgend jaar."