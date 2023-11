Perez: "Als situatie zich voordoet, krijg ik zeker steun van Verstappen"

De Mexicaanse Grand Prix kwam na één ronde al ten einde voor thuisrijder Sergio Perez. In de remzone voor de eerste bocht kwam hij in aanraking met Charles Leclerc, waarna in de pits bleek dat de daarbij opgelopen schade te groot was om de race voort te zetten. Dat deed pijn, zo verklaarde de coureur van Red Bull Racing in de aanloop naar de GP van Brazilië. "Het was heel pijnlijk toen ik naar huis ging, het was gewoon een heel vervelende dag. Het deed veel pijn, vooral als je denkt aan wat er had kunnen gebeuren als er geen contact was geweest. Maar heel snel daarna besefte ik ook dat ik alles had gegeven", trapte Perez af.

Het feit dat de Formule 1 nog geen week later alweer neerstreek in Brazilië, hielp volgens Perez wel om het incident van zich af te zetten. "Ik streed voor de leiding en nam een gok. Die betaalde zich niet uit. Maar ik moest ervoor zorgen dat ik een opgeheven hoofd hield, want ik heb het hele weekend alles gegeven", vervolgde hij. "De fans en hun steun waren geweldig, ook na afloop van het evenement. Ook het team stak me een hart onder de riem, dus het helpt wel dat we nu alweer in Sao Paulo zijn."

Wat in de ogen van Perez ook een rol speelde in het incident, was het feit dat de bolide van Leclerc in zijn dode hoek was verdwenen. "Er is denk ik iets met deze generatie auto's dat andere auto's aan de binnenkant heel snel in je dode hoek verdwijnen, dat gebeurt heel snel", legde Perez uit. Ondanks het incident in eigen land voelt hij zich wel klaar voor het sprintraceweekend in Sao Paulo, dat hij bovendien als een mooie kans ziet. "Het is denk ik een geweldige mogelijkheid om te laten zien hoe sterk ik mentaal gezien ben en hoe ik kan nadenken als atleet. Je maakt altijd dit soort momenten mee, maar het belangrijkste is hoe je ze overwint en hoe je je daarna herstelt."

Hulp van Verstappen bij veiligstellen P2 in kampioenschap?

Perez rijdt in de slotfase van het F1-seizoen 2023 nog om de tweede plaats in de titelstrijd. Hij verdedigt in de drie resterende weekenden een voorsprong van 20 punten op Lewis Hamilton. Vorig jaar wilde Max Verstappen hem in Brazilië niet helpen met het veiligstellen van de tweede plek in het kampioenschap, waar Perez uiteindelijk ook naast greep. Daar waar Verstappen hoopt dat zijn teamgenoot het dit jaar op eigen kracht kan, denkt Perez dat de wereldkampioen hem de helpende hand biedt als dat nodig blijkt. "We hebben er nog niet over nagedacht. Maar als de situatie zich voordoet, dan denk ik dat ik zeker de steun van Max krijg."

Video: De startcrash van Perez en Leclerc in Mexico