Pérez erkent in Mexico: "Ik heb een vreselijk F1-seizoen tot nu toe"

Er is Sergio Pérez veel aan gelegen om te scoren voor eigen publiek in Mexico-Stad. De Red Bull-coureur bezet slechts de achtste plek in het rijderskampioenschap en is bovendien een belangrijke factor bij de constructeurs, waar Red Bull inmiddels veertig punten moet toegeven op McLaren. Pérez laat in de persconferentie voorafgaand aan zijn thuisrace weten dat hij gebrand is op sportieve revanche. "Absoluut. Ik weet dat ik een vreselijk seizoen heb gehad tot nu toe, een heel lastig jaar. Dit seizoen begon nog wel goed, maar daarna is het heel lastig geweest. Als ik hier een goed resultaat scoor, dan kan dat mijn seizoen qua persoonlijk gevoel nog behoorlijk veranderen. In dat opzicht kijk ik er enorm naar uit."

"Het moment dat ik mijn zoon hier bij me had op het podium zal me altijd bijblijven. Ik hoop dat hij het ook onthoudt en anders heb ik gelukkig de foto's nog, die ik hem kan laten zien als hij ouder is. Die momenten doen er voor mij echt toe en ik hoop dat ik het dit weekend kan herhalen." Pérez zegt vooral momentum op te willen bouwen voor de belangrijke races die er na Mexico nog volgen. "Momentum is heel belangrijk in de Formule 1, met name dat je aan het begin van een weekend met de auto naar buiten rijdt en weet dat alles goed werkt. Dan heb je al een enorme voorsprong op mensen die naar het circuit komen en daar nog veel problemen hebben als ze de auto op de baan brengen. In deze sport draait het allemaal om je laatste race, dus als ik hier een goede race heb, dan kan mijn seizoen nog wel een wending nemen."

Pérez weet echter ook dat de voorbije maanden - op Baku na - niet meteen aanknopingspunten bieden. Zijn gevoel in de RB20 is nog altijd niet wat het moet zijn. "Het belangrijkste is dat we ons comfortabel voelen in de auto en dat is momenteel het lastigste aspect, waardoor we er niet het volle potentieel uit kunnen halen. Ieder raceweekend moeten we nog steeds veel verschillende dingen proberen en dat maakt de hele Grand Prix een stuk lastiger."

In Austin nog niet alle updates die Verstappen had

Voor Verstappen bieden de races in Singapore en de Verenigde Staten houvast, maar voor Pérez geldt dat naar eigen zeggen niet. Hij onthult ook meteen dat hij in Texas niet over het hele updatepakket van Red Bull Racing beschikte en dus niet alle noviteiten had waar Verstappen wel op kon rekenen. "Austin was geen goed weekend voor ons. Aan onze kant van de garage hadden we bepaalde upgrades nog niet. We dachten dat het effect van de nieuwe vloer niet zo groot zou zijn als dat bij Max uiteindelijk wel het geval bleek. Het was geen goed weekend, geen weekend waarin ik het vertrouwen heb kunnen opbouwen. Maar gelukkig is Mexico weer anders. Hier hebben we wel nieuwe onderdelen op de auto en bovendien is dit een ander circuit, dus hopelijk kunnen we meedoen voor de overwinning."

De gedachten gaan daarbij ook nog even terug naar vorig jaar, toen de thuisrace van Pérez er al in de eerste bocht op zat doordat hij alles of niets speelde voor de zege. "Als je teruggaat naar vorig jaar, dan lag ik richting bocht 1 eigenlijk aan de leiding. Ik was hier al tweemaal op het podium geëindigd en wilde toen echt voor de overwinning gaan. Ik had natuurlijk ook genoegen kunnen nemen met weer een podium, maar ik heb er eerlijk gezegd geen spijt van." Het goede 'track record' van Red Bull in Mexico geeft Pérez afsluitend wel hoop. "We hebben hier in het verleden goede races gehad. Ieder jaar dat ik hier met Red Bull ben geweest, hebben we voor de overwinning of het podium kunnen vechten. In dat opzicht hoop ik dat we dit weekend hetzelfde niveau halen."