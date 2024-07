Pérez na eerste trainingen F1 Spa: “Nog niet alles eruit gehaald”

Sergio Pérez besloot de eerste trainingsdag op het circuit van Spa-Francorchamps op P9 in de tijdenlijst. De Mexicaan rondde de legendarische piste in de Belgische Ardennen in een tijd van 1.43.504. Daarmee gaf hij ruim 1,2 seconde toe op snelste man Lando Norris. Pérez werd ook op een seconde gereden door zijn teamgenoot Max Verstappen, die derde werd in de tweede oefensessie.

“We zijn aan het experimenteren geweest en hebben wat dingen uitgeprobeerd. We zijn nog niet in staat geweest om alles eruit te halen, maar we hebben wel veel informatie om door te nemen”, reageerde Pérez na de tweede training. Het experimenteren van Red Bull op vrijdag kan het grote verschil tussen de beide coureurs van het team deels verklaren. Pérez: “Beide wagens waren best verschillend, dus we hebben veel om doorheen te gaan voor morgen en de race.”

Wat de Grand Prix van België interessant kan maken, is het feit dat het circuit van Spa-Francorchamps deels opnieuw is geasfalteerd. “Maar de slijtage van de banden is vrij extreem”, vertelde Pérez daarover. Bovendien kunnen de weergoden dit weekend ook een rol spelen, aangezien er regen is voorspeld voor de kwalificatie. “Het wordt best een interessant weekeinde, want in de kwalificatie kan het morgen nat zijn. We gaan het weekend in ieder geval met veel vraagtekens in”, besloot Pérez.

Video: Samenvatting van de tweede vrije training F1 Spa