Perez pakt eerste Mexicaanse F1-pole: “Kan ronde niet overtreffen”

Voorafgaand aan de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit werd verwacht dat de strijd om pole-position vooral uitgevochten zou worden door Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. en Red Bull-rijder Max Verstappen. Dat drietal stond er aan het einde van Q3 opnieuw goed voor met de posities twee tot en met vier, maar de pole-position was weggelegd voor dark horse Sergio Perez. De Mexicaan staat niet te boek als een uitgesproken kwalificatiebeest en stond in 214 starts niet eerder op pole-position, maar in Jeddah brengt hij daar verandering in. Met 0.025 seconde voorsprong op Leclerc werd hij de eerste Mexicaanse polesitter in de Formule 1.

“Het heeft wel enkele races geduurd!”, onderschrijft Perez direct na afloop van de kwalificatie dan ook. Met de ronde zelf was de Red Bull Racing-coureur dan ook erg tevreden. “Maar wat een ronde, het was echt ongelofelijk. Ik kan 2000 ronden rijden, maar ik denk niet dat ik deze ronde kan overtreffen. Het was ongelofelijk.”

Perez is zodoende goed begonnen aan zijn tweede seizoen in dienst van Red Bull. Vorig jaar won hij weliswaar een race, maar in de meeste kwalificaties en races kwam hij niet in de buurt van uiteindelijke wereldkampioen Verstappen. In Bahrein wist Perez al wel goed in de buurt te komen van zijn teamgenoot en leek hij op weg naar de vierde stek, tot hij in de slotfase uitviel. In Saudi-Arabië slaat hij op de mooist denkbare manier terug door de pole te pakken. Zelf had Perez dat niet verwacht. “We verwachtten niet al te veel van de kwalificatie met de vorm van de Ferrari’s. We hebben ons vooral op de race gericht en hopelijk kunnen we ze morgen pakken.”

Zondag mag Perez proberen om in zijn 215e race zijn derde overwinning te boeken in de Formule 1. De Grand Prix van Saudi-Arabië gaat om 19.00 uur Nederlandse tijd van start, het is dan 21.00 uur in Jeddah.